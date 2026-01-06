English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Written by - Savita M B | Last Updated : Jan 6, 2026, 10:42 AM IST
  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ
  • ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು

ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವ್ಯರ್ಥ.. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃಧ್ಧಿಯ ಕನಸನ್ನೇ ಭಗ್ನ ಮಾಡಿದ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ

 thorium energy technology: ಭಾರತವು ಕಳೆದ ಏಳು ದಶಕಗಳಿಂದ ಥೋರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಪರಮಾಣು ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.. ಹೋಮಿ ಜೆ. ಬಾಬಾ ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಹಂತದ ಪರಮಾಣು ಯೋಜನೆಯ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಥೋರಿಯಂ ಬಳಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಥೋರಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿರುವ ಭಾರತ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಕನಸು ಬರೀ ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.. 

ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 11.93 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಮೊನಾಜೈಟ್ (ಥೋರಿಯಂ ಖನಿಜ) ನಿಕ್ಷೇಪಗಳಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲೇ BARC (ಬಾಬಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ) ಥೋರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಹೆವಿ ವಾಟರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳ (AHWR) ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಥೋರಿಯಂ ಮೂಲಕ ಇಂಧನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವುದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಿತ್ತು.

ಆದರೆ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ, ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ಥೋರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ಇಂಧನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿ ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ‘ಕ್ಲೀನ್ ಕೋರ್ ಥೋರಿಯಂ ಎನರ್ಜಿ’ (CCTE) ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ANEEL ಎಂಬ ಥೋರಿಯಂ ಇಂಧನವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. 

ಈ ಸಾಧನೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ ಅಂಶವೆಂದರೆ, CCTEಯ ಸಲಹೆಗಾರರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಅನಿಲ್ ಕಾಕೋಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಪರಮಾಣು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ತಜ್ಞರು ಸೇರಿರುವುದು.. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಶಕಗಳ ಸಂಶೋಧನೆ ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಿದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ.. 

ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಚಾರವೆಂದರೇ ANEEL ಯಾವುದೇ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವಲ್ಲ.. ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಥೋರಿಯಂ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ಅಲ್ಲ.. ಬದಲಾಗಿ  ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂ ಜೊತೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿದ ಥೋರಿಯಂ ಆಧಾರಿತ ‘ಡ್ರಾಪ್-ಇನ್’ ಇಂಧನವಷ್ಟೇ.. ಭಾರತ ದಶಕಗಳಿಂದ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ರಿಯಾಕ್ಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ.. 

ಒಟ್ಟಾರೆ, ಥೋರಿಯಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಅವಕಾಶ ಕೈ ತಪ್ಪಿತೇ? ಅಥವಾ ಈ ವಿದೇಶಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ತನ್ನ ಪರಮಾಣು ನೀತಿಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದೀಗ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮುಂದಿವೆ.. 

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ. ಬಿ. (Savita M.B.) ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದು Zee ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆಯುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರಾಗಿರುವ ಇವರು ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಮಾನ, ಕ್ರೀಡೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿಭಿನ್ನ ಬರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಸದಾ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಓದುಗರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

