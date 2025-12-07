ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಡಿ.10 ರಿಂದ ಮೊದಲ ಹಂತದ ಮಾತುಕತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 10ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉನ್ನತ ನಿಯೋಗವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಸುಂಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಿ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಈ ಭೇಟಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಪ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ (ಯುಎಸ್ಟಿಆರ್) ರಿಕ್ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತೀಯ ನಿಯೋಗವನ್ನು ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದರ್ಪಣ್ ಜೈನ್ ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಸಂಬಂಧ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿದ್ದ 25% ತೆರಿಗೆ ಹಾಗೂ 25% ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಂಡದ ನಂತರ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬಾಡಿಗೆ ವಿಮಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ "ಇಂಡಿಗೋ" ಸಂಸ್ಥೆ! ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ನೀಡುವಂತೆ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಏರ್ಲೈನ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ?
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ತಿಂಗಳು ರಫ್ತು 8.58% ಇಳಿಕೆಯಾಗಿ 6.3 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 16ರಂದು ನಡೆದ ಅಮೆರಿಕ ನಿಯೋಗದ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಇದು ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿದೆ.ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ, 2025ರ ಶರತ್ಕಾಲದೊಳಗೆ ಚೌಕಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (Framework Trade Agreement) ತಲುಪುವುದು ಗುರಿ. ಪೂರ್ಣ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ (BTA) ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಚೌಕಟ್ಟು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಸುಂಕ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈವರೆಗೆ ಆರು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದು, 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ 191 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವುದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.2024-25ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸತತ ನಾಲ್ಕನೇ ವರ್ಷವೂ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ 131.84 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ರಫ್ತು 86.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್. ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ರಫ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಾಲು ಶೇ.18, ಆಮದಿನಲ್ಲಿ ಶೇ.6.22 ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ.10.73 ಇದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುದಾರರಿಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.