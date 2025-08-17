ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ: ಆಗಸ್ಟ್ 25ರ ಸಭೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ನಡುವಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ (BTA) ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 25 ರಿಂದ 29 ರವರೆಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ತಂಡದ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಮರುನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಡಂಬಡಿಕೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ
ಈ ಸಭೆಯ ಮುಂದೂಡಿಕೆಯು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಮುಂತಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿಸಣ್ಣ ರೈತರ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ.ಭಾರತವು ತನ್ನ ರೈತರು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರು ಸಾಕಾಣಿಕೆದಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರ ಗುರಿ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದದ ಯೋಜನೆ
ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕವು 2025ರ ಶರತ್ಕಾಲದ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್) ವೇಳೆಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೊದಲ ಹಂತವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿವೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ತಮ್ಮ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ 191 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನಿಂದ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳಿಸಿ 500 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಏರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ತೆರಿಗೆ ನೀತಿ
ಆಗಸ್ಟ್ 7 ರಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ದಂಡವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೇ.25 ರಷ್ಟು ತೆರಿಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರದ ಪ್ರಗತಿ:
ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಚಿವಾಲಯದ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಏಪ್ರಿಲ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರಫ್ತು ಶೇ.21.64 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 33.53 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆಮದು ಶೇ.12.33 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 17.41 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. 2025-26ರ ಏಪ್ರಿಲ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದ್ದು, 12.56 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಭಾರತದ ರಫ್ತು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿದೆ.ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ.