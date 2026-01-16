ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಭಾರತ-ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ..! ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಎಂದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಲ ಮೀತಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ವಿಧಿಸಲಿಲ್ಲ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಮಾತುಕತೆ ತಂಡಗಳು ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.ಡಿಸೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಪಿಯೂಷ್ ಗೋಯಲ್ ಅವರು ಯುಎಸ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜೇಮ್ಸನ್ ಗ್ರೀರ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವರ್ಚುವಲ್ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 27 ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ 50% ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ಸರಕು ರಫ್ತು $6.89 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ $7.01 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ 1.8% ಕುಸಿತವಾಗಿದೆ.ನವೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು $6.98 ಬಿಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು' ನಾವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.ಈಗಲೇ ನಾವು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಕಡೆ ಮಾತುಕತೆ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ತಿಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವೆನೆಜುವಲಾ ನಂತರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಲೂಟಿ ಹೊಡೆಯಲು ಯುಎಸ್ ಸಜ್ಜು..! ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!
ಸುಂಕಗಳು, ತೈಲ ಮತ್ತು ಇರಾನ್:
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಭಾರತದ ರಫ್ತುಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿವೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಔಷಧ ರಫ್ತುಗಳು ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆಶಿಸಿದರು. 50% ಸುಂಕವು ಜವಳಿ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದಂತಹ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು, ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜವಳಿ ತಯಾರಕರು ಸುಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ತಮ್ಮ ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್-ಡಿಸೆಂಬರ್ FY26 ರಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಫ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಿತು.ರಫ್ತುಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ $60.03 ಶತಕೋಟಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ $65.88 ಶತಕೋಟಿ ತಲುಪಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳು ಕೆಲವು ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿವೆ,ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ರಫ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿಸಲು, ಹೊಸ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಗರ್ವಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.ಸುಂಕಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಒಟ್ಟಾರೆ ರಫ್ತು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಭಾರತ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಮನಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ರಾಜಿ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.ಇರಾನ್ಗೆ ಭಾರತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಫ್ತುಗಳು ಮಾನವೀಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ 25% ಸುಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಂತರ, ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕದ ಆದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸುವವರಿಗೆ ಶಾಕಿಂಗ್ ಸುದ್ದಿ..! ಈ ವರ್ಷ ದುಬಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ವೆಚ್ಚ..!
ಭಾರತ-ಯುರೋಪ್ FTA:
ಭಾರತ-ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಅಗರ್ವಾಲ್, 24 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ಇನ್ನೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ.ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನವರಿ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.ಆದಾಗ್ಯೂ ಕೇವಲ ನಿಕಟವಾಗಿರುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.