ಭಾರತ vs ಪಾಕ್ : ಮೋದಿ ಅಥವಾ ಷರೀಫ್.. ಯಾವ ದೇಶದ ಪ್ರದಾನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಸಿಗುತ್ತೆ?

PM salary in India, Pakistan : ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಲಿಕೆಯು ಸಾಮಾನ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹಲವರಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೆಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು ₹2 ಲಕ್ಷ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂಲ ವೇತನ, ದಿನಭತ್ಯೆ, ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಇತರ ಭತ್ಯೆಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಸಂಬಳವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸತ್ತೇ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಶಹಬಾಸ್ ಷರೀಫ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ಮಾಸಿಕ ಸಂಬಳ ಸುಮಾರು 1,80,000 ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂಪಾಯಿ, ಇದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು ₹60,000. ಅಂದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಧಾನಿಯ ಸಂಬಳ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಧಾನಿಗಿಂತ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.
ಸಂಬಳದ ಹೊರತಾಗಿ, ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸ, Z+ ಶ್ರೇಣಿಯ ಭದ್ರತೆ, ಉಚಿತ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಜಗತ್ತಿನ ಉಳಿದ ದೇಶಗಳ ನಾಯಕರು ಪಡೆಯುವ ಸಂಬಳವನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಂಬಳ ಕಡಿಮೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಿಂಗಾಪುರದ ಪ್ರಧಾನಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹1.5 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ — ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಂಬಳವು ಕೇವಲ ವೇತನದ ಅಳತೆಯಲ್ಲ. ಅದು ಅವರ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸೇವೆ, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಅನೇಕ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಸಂಬಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸೇವಾಮೂಲ್ಯವೇ ದೊಡ್ಡದು.