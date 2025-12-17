ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬೆವರಿಳಿಯೋದು ಫಿಕ್ಸ್!‌

Indian Cardamom rate in us: ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವಸ್ತು ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಈ ಏಲಕ್ಕಿ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದರ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕೆಲವು ರಾಜ್ಯಗಳು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಪ್ರಬಲ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕೇರಳ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಏಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳ ಮಾತ್ರ ಶೇಕಡಾ 58 ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಭಾರತೀಯ ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಏಲಕ್ಕಿಗೆ ಕೆಜಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುವುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಇನ್ನು ಕೇಸರಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಸಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ಮಸಾಲೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಹಾದಿಂದ ಅಡುಗೆಯ ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ತನ್ನ ಸುವಾಸನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದೆ. ಕೇರಳದ ಮಸಾಲೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 4,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?
ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ 4,000 ರಿಂದ 6,000 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. US ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃಷಿ-ಆಹಾರ ಕಂಪನಿಯಾದ ಟ್ರಿಡ್ಜ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ $101 ಆಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರೆ, 1 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ಏಲಕ್ಕಿಯ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 9,000 ರೂಪಾಯಿಗಳು.