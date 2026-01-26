ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸರ್ಕಾರದ ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!

Foreign Currency: ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಜನರು ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ, ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ, ಕೆಲವರು ಬಳಸದೇ ಉಳಿದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. 2021ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 29ರಂದು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಆಸ್ತಿಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 5.6 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾನುವಾರವೂ ರಜಾ ನೀಡದ ವಿಚಿತ್ರ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಈ ಕ್ರಮ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಆಯುಕ್ತರ ಬಳಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಮುಂಬೈನ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ (ITAT) ವರೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, 2025ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 28ರಂದು ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪರವಾಗಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತು.
ವಿವಿಧ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಾನು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ವಿವರಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಫಾರೆಕ್ಸ್ ರಶೀದಿಗಳು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ದ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಸ್ಟರ್ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
FEMA ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕನು ಯಾವುದೇ ಸಮಯ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ US$2,000 (ಅಥವಾ ಸಮಾನ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ) ವರೆಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ RFC ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದಂಡದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.