Arista Networks CEO: ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಯಣ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಹುರುನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ ಪಟ್ಟಿಕೆ 2025ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವೃತ್ತಿಪರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ $5.7 ಬಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹50,730 ಕೋಟಿ) ಆಗಿದೆ.
1961 ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್, ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ ಅವರು, 16ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು.
1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಜಯಶ್ರೀ, ಫೇರ್ಚೈಲ್ಡ್ ಸೆಮಿಕಂಡಕ್ಟರ್, AMD ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 1993ರಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿ, LAN ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು $7 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.
2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರಿಸ್ಟಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ನ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಾಗ, ಅದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ 2014ರಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇಂದು ಕ್ಲೌಡ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಮೆಟಾ, ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅರಿಸ್ಟಾದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ.
ಅರಿಸ್ಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಸುಮಾರು 3% ಷೇರುಗಳನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಲೇ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹುರುನ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ (₹9,770 ಕೋಟಿ) ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಸಿಇಒ ಸುಂದರ್ ಪಿಚೈ (₹5,810 ಕೋಟಿ) ಗಿಂತಲೂ ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ಅವರು EY Entrepreneur of the Year, Barron’s Best CEO, ET Global Indian of the Year ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹಣದ ಯಶಸ್ಸಿಗಿಂತಲೂ ಮೀರಿದಂತೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೂ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜಯಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಳ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.