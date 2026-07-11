/Narendra Modi: 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಉಭಯ ನಾಯಕರಿಂದ 5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ

Narendra Modi: ಹಲವು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ (PM Narendra Modi) ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯೆಂಬಂತೆ ಇದೀಗ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (New Zealand) ನೆಲದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಚಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ನೇರವಾಗಿ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ, ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ʻಸ್ಕೈ ಟವರ್ʼ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣದ ದೀಪಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿತು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟೋಫರ್ ಲಕ್ಸನ್ ಅವರ ಆತ್ಮೀಯ ಆಲಿಂಗನದ ಸ್ವಾಗತ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ... ಬದಲಾಗಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡುವ ಮುನ್ನುಡಿಯಾಗಿತ್ತು.
20 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮಹಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್
ಹೌದು, ಕಿವೀಸ್ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆಯ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 9 ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಂಡ ʻಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದʼಕ್ಕೆ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಸಹಿ ಹಾಕಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ, ಬರೋಬ್ಬರಿ 8,284 ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ʻಶೂನ್ಯ ತೆರಿಗೆʼ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ 15 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 20 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮಹಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ನು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಉತ್ಪಾದನಾ ಹಬ್ ಮಾಡುವ ಪಯಣಕ್ಕೆ ಕಿವೀಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸು ಎಂದ ಮೋದಿ
ಭೇಟಿಯ ಮೊದಲ ದಿನ ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ, ʻನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಗೈಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ.. 140 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಿದ್ದೇನೆʼ ಎಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನುಡಿದರು. ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಡಬಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಿ
ಇನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸದೃಢಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ 5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ದಂಡೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು.
5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಯಾವುದು?
* ರಕ್ಷಣೆ
* ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ
* ಹೈನುಗಾರಿಕೆ
* ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ
* ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
ಈ ಮಹತ್ವದ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾದ ಐದು ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡೆ ಹಾಗೂ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಸೇರಿವೆ. ಸೇನಾ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಒಪ್ಪಂದ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬುವ ಒಪ್ಪಂದದ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯ ಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 35 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಾರ್ಷಿಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಉಭಯ ನಾಯಕರು ಬದ್ಧತೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಿಎಂ ಮೋದಿ, ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ನಮ್ಮ ಈ ಪ್ರವಾಸ ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ಇತ್ತ ಕಿವೀಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಕ್ಸನ್ ಕೂಡ, ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನೂ ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನಡೆದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಹಣೆಬರಹ ಬದಲಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ಜಾಗತಿಕ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
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