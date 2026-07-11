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Narendra Modi: 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಉಭಯ ನಾಯಕರಿಂದ 5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ

PM Modi In New Zealand: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಭೇಟಿ, ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ಭೇಟಿಯಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಪ್ರಚಂಡ ಗಿಫ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ತಾಕತ್ತು ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.
 

Written ByPrajwal B
Published: Jul 11, 2026, 06:52 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:52 PM IST
Narendra Modi: 40 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಉಭಯ ನಾಯಕರಿಂದ 5 ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಒಪ್ಪಂದ
Source: Bureau

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Prajwal B

Prajwal B

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