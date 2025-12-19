ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿರುವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗಿರುವ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ.

Indian Rupee in Ethiopia : ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ದೇಶ ಕೂಡ ಒಂದು. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪುಟ್ಟ ರಾಷ್ಟ್ರ ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದೇಶದ ವಿಶೇಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗೀಡಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ.
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸದರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಡುವಿನ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಜನರು ಆಸಕ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಭೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಜನರಿಂದ ಭವ್ಯ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯಿತು. ಈ ನಡುವೆ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಬಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಸ್ವತಃ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರೇ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೋದಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಓಮನ್ಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಬೀಳ್ಕೊಡಲು ಅಬಿ ಅಹ್ಮದ್ ಅಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಈ ಭೇಟಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕರ ನಡುವೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಬಿರ್
ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಕರೆನ್ಸಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್. ಇಥಿಯೋಪಿಯನ್ ಬಿರ್ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆನಾದರೂ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂದುಕೊಂಡರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಒಂದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ 555 ಬಿರ್ಗೆ ಸಮ.