  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ..! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ..! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

Indian currency: ಅತೀ ಹೆಚ್ಚು ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಈ ದೇಶ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಯ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 05:03 PM IST
  • ಈ ದೇಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ
  • ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ.

ಭಾರತದ 1 ಲಕ್ಷ ಹಣವನ್ನು ಕೋಟಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ ಈ ದೇಶ..! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ

Indian currency comparison: ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಏಷ್ಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರುಪಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ರುಪಿಯಾವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಐಡಿಆರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರೈಲು ಸಂಪರ್ಕವಿರದ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ರಾಜ್ಯ ಯಾವುದು? ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸವಾಲೆಸಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ನಿಸರ್ಗ

ಭಾರತದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ಏಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ?
ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಾಯಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 186 ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಭಾರತದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ, ಅವರು 18.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇದರ ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಅನೇಕ ಆರ್ಥಿಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಕೆಜಿಗಟ್ಟಲೇ ಸೇಲ್‌ ಆಗ್ತಿದೆ ಚಿನ್ನ! ಈ ರೀತಿ ಬಂಗಾರ ಖರೀದಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದಿನ ಅಸಲಿಯತ್ತೇನು?

ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಂತಹ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಣಪತಿಯ ಚಿತ್ರ
ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶವಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಹಿಷ್ಣುತೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುಪಾಲು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಾಗಿದ್ದರೆ, ಹಿಂದೂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದ 20 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

