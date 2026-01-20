English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Indian Rupee value : ಭಾರತದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌ ಇದೆ. ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ ತುಂಬಾ ಈ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 20, 2026, 11:18 AM IST
  • ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ
  • ಇರಾನ್‌ನ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಠಿಣ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

ನಮ್ಮ ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಮ! ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತರಾಗಿಯೇ ಇರಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ವಾರದ ಗಳಿಕೆ ಸಾಕು

Indian Rupee value: ವಿಶ್ವದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಡಾಲರ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೌಂಡ್ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ ದುರ್ಬಲವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿ ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಗೆ ನೂರಾರು ಪಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ನೀಡುವ ದೇಶವೆಂದರೆ ಅದು ಇರಾನ್. ಇರಾನ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ 'ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್' ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 463 ಇರಾನಿಯನ್ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ನೀವು ಭಾರತದ ಕೇವಲ 216 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು 'ಲಕ್ಷಾಧಿಪತಿ'ಯಾಗುತ್ತೀರಿ! ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸುವ ಹಣವು ಇರಾನ್‌ನಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಸಾಕೆನಿಸುವಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಡೀಸೆಲ್‌ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ? ಇರಾನ್‌ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದ ಕಚ್ಚಾತೈಲ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಹೊಡೆತ

ಇರಾನ್‌ನ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ದುಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಮೆರಿಕ ವಿಧಿಸಿರುವ ಕಠಿಣ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು. 2018 ರಿಂದೀಚೆಗೆ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾದ ವಿವಿಧ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ದೇಶದ ರಫ್ತು ವಹಿವಾಟು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇರಾನಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯವು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 90 ರಷ್ಟು ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ, ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ತಲ್ಲಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತದ ಜೊತೆಗೆ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ (Inflation) ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಕೂಡ ರಿಯಾಲ್ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಒಂದು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಖರೀದಿಸಲು ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರಿಯಾಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಕ್ಷಿಣ ಸ್ಪೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ರೈಲು ಅಪಘಾತ: 39 ಸಾ*ವು, 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿಗೆ ಗಾಯ

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯವಾದರೂ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭವ್ಯ ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಇಂದು ಇಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ. ಜಾಗತಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಒಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ.

ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಇಂದಿನ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸದ ಕನಸು ಕಾಣುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಇರಾನ್ ಕನಿಷ್ಠ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದಾದ ದೇಶವಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
 

