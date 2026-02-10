English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭಾರತೀಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪೂರ್‌ನಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಲೈಫ್‌ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

ಭಾರತೀಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪೂರ್‌ನಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಲೈಫ್‌ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

indian rupee value in singapore : ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರ ಭಾರತೀಯರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ!  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 10, 2026, 03:10 PM IST
  • ಸಿಂಗಾಪುರವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ
  • ತಲಾ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು

Trending Photos

ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
camera icon9
Maha Shivaratri 2026
ಮಹಾ ಶಿವರಾತ್ರಿಯಂದು ಪವಾಡ! ಗ್ರಹಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್‌..
&quot;ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ..&quot; ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
camera icon8
Neena Gupta
"ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಾಗಿ ತಪ್ಪು ದಾರಿ ಹಿಡಿದೆ.." ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್‌ ವೈರಲ್‌
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..
camera icon10
Tillakaratne Dilshan
ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚುಕು ದೋಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾತ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಲನ್‌! ಸ್ನೇಹಿತನ ಪತ್ನಿಯನ್ನೇ ಪಟಾಯಿಸಿ ಮದುವೆಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಈತ..
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
camera icon9
Sun Venus Rahu Conjunction
100 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಸಂಯೋಗ! ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹಣದ ಮಳೆ..
ಭಾರತೀಯ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಸಿಂಗಾಪೂರ್‌ನಲ್ಲೆಷ್ಟು ಬೆಲೆ? ಇಲ್ಲಿನ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳವಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಲೈಫ್‌ ಸೆಟಲ್‌ ಆಗೋದು ಫಿಕ್ಸ್‌!

indian rupee value in singapore : ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ-ಬಾಳ್ವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನೆನಪಾಗೋ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರವೂ ಒಂದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಬಳ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು “ಲೈಫ್ ಸೆಟಲ್” ಆಗೋ ದೇಶ ಅಂತ ಹಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಸಿಂಗಾಪುರದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ (SGD). ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ $ ಅಥವಾ S$ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್ ಹೆಚ್ಚು ಬಲಿಷ್ಠ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸರಿಸುಮಾರು 0.014 ಸಿಂಗಾಪುರ್ ಡಾಲರ್‌ಗೆ ಸಮಾನ. ಅಂದರೆ ಭಾರತದಿಂದ ನೀವು ₹100 ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಂಗಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು S$1.41 ಆಗುತ್ತದೆ. ಈ ದರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಜಾಗತಿಕ ಡಾಲರ್ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವು ಕಚ್ಚಿದರೂ ಸಾಯದ, ಹುಲಿಯನ್ನೇ ಬೆದರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

ಸಿಂಗಾಪುರವು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು. ವಿವಿಧ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಸಹಬಾಳ್ವೆ, ಕಡಿಮೆ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಸಿಂಗಾಪುರವನ್ನು ವಾಸಿಸಲು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಆದರ್ಶ ದೇಶವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ.

ತಲಾ ಆದಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು. IMF ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತಲಾ ಆದಾಯ ಹೊಂದಿರುವ ಟಾಪ್ 5 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ಜೀವನಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ತನ್ನ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಯತ್ನಿಸುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಈ ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೆದರುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?

ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕದಲ್ಲೂ ಸಿಂಗಾಪುರ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. 2025ರ ವಿಶ್ವ ಸಂತೋಷ ಸೂಚ್ಯಂಕದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಿಂಗಾಪುರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 34ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು, ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನ ದೊರೆಯುವ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ, “ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಜೀವನ ಸೆಟಲ್” ಎಂಬ ಮಾತು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ.

Indian RUPEESingapore DollarSGD vs INRSingapore currencyexchange rate

Trending News