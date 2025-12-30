English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಲೈಫ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸೆಟಲ್‌

ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಲೈಫ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸೆಟಲ್‌

Indian Rupee Value: ಪ್ರಯಾಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Dec 30, 2025, 03:55 PM IST
  • ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ದೇಶವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ
  • ಈ ದೇಶ ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ

ಪ್ರತೀ ಭಾರತೀಯರು ಇಷ್ಟ ಪಡುವ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿದೆ ಭಾರೀ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್‌! ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಿಂದ ಲೈಫ್‌ ಟೈಮ್‌ ಸೆಟಲ್‌

Indian Rupee Value: ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಡಾಲರ್‌, ಯೂರೋ ಅಥವಾ ಪೌಂಡ್‌ಗಿಂತ ದುರ್ಬಲ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮೌಲ್ಯ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ.

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಸುಮಾರು 16 ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ವೊನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಸುಮಾರು 16 ಲಕ್ಷ ವೊನ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಈ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದ ಸರ್ಕಾರ! ಕಲರ್‌ಫುಲ್‌ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಿಶೇಷತೆಗಳೇನು

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಏಷ್ಯಾದ ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ವಾಹನ ಉದ್ಯಮ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ‘ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯನ್ ವೊನ್’ (KRW) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಕೊರಿಯಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 1,000, 5,000, 10,000 ಮತ್ತು 50,000 ವೊನ್ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳು ಹಾಗೂ 1 ರಿಂದ 500 ವೊನ್‌ವರೆಗಿನ ನಾಣ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಬಳಕೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಖರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ವೊನ್‌ ಮೌಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಊಟ, ವಾಸಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುವುದು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಇದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ 10 ವಸ್ತುಗಳು ಆಮದು ಆಗುವುದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ! ದಾಳಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರ..

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದ ದೇಶವಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಹ ಅನುಕೂಲಕರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿ ಮೌಲ್ಯದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಭಾರತೀಯರ ಗಮನವನ್ನು ಈ ದೇಶದತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

