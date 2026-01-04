ಅಮೆರಿಕ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಯಿಗಿರುವ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಯಾವ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯ?

Indian rupee VS Venezuela currency: ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ದೇಶ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ನಡುವೆ, ಅಲ್ಲಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಕುರಿತು ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡಿವೆ.
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಕೊರತೆಯ ದೇಶವಲ್ಲ. ಅಪಾರ ತೈಲ ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರೂ, ತಪ್ಪಾದ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು, ನಿರಂತರ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ದೇಶವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ 2017ರಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿವಾಳಿಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಿತ್ತು.
ಅಲ್ಲಿನ ಹಣದುಬ್ಬರದ ತೀವ್ರತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದರೆ, ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಜನರು ನೋಟುಗಳ ಚೀಲವನ್ನೇ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಗಳು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಬೊಲಿವರ್ನ್ನು (VES) ಭಾರೀ ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾ ನಡುವೆ ಸ್ನೇಹಪೂರ್ಣ ಸಂಬಂಧಗಳಿದ್ದು, ಭಾರತ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2024ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಸುಮಾರು 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಿಂದ ಖರೀದಿಸಿದೆ.
2025ರ ವಿನಿಮಯ ದರದ ಪ್ರಕಾರ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸುಮಾರು 3.22 ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಬೊಲಿವರ್ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದರಂತೆ, 10,000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಸುಮಾರು 32,200 ರಿಂದ 32,500 ಬೊಲಿವರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಸಂಖ್ಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದರೂ, ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಈ ಬೊಲಿವರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರದಿಂದಾಗಿ ನೋಟುಗಳ ಬಂಡಲ್ ಇದ್ದರೂ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದುವೇ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ.