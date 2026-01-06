ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? ಟೀ ಮಾರುವುದನ್ನೇ ಖಾಯಂ ಕೆಲಸವಾಗಿಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಗಳಿಸೋದೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

selling tea in usa : ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಯುಗ. ಜನರು ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮೂಲಕ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅನೇಕ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ವೈರಲ್ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಅಮೆರಿಕದ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಬಿಹಾರಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಈ ಯುವಕ, ತನ್ನ ಚಹಾ ಸ್ಟಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೆನು ಹಾಗೂ ಬೆಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆತ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ @chaiguy_la ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾವನ್ನು 8 ಡಾಲರ್ 69 ಸೆಂಟ್ಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 700 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಪೋಹೋಗೆ 16 ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ವಸೂಲಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಚಹಾ ಹಾಗೂ ಪೋಹೋ ಮಾರಾಟದ ಮೂಲಕ ಈ ಯುವಕ ದಿನಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ 341 ಡಾಲರ್ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸುಮಾರು 28 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚಹಾ ತಯಾರಿಸಲು ಆಗುವ ವೆಚ್ಚ, ಮಾರಾಟದ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಲಾಭದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಆತ ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಅನೇಕರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಹಾ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಯುವಕ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.