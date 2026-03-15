ಯುದ್ಧ ಪೀಡಿತ ಇರಾನ್ ನಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬಂದ ಭಾರತದ 'Jag Laadki' ಟ್ಯಾಂಕರ್

ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಡಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 15, 2026, 11:40 PM IST
  • ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ
  • 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ
  • ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಡುವೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆಈಗ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ವೊಂದು ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು, ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಜಗ್ ಲಡ್ಕಿ ಈಗ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಂದರಿನತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್‌ನ ಫುಜೈರಾ ಬಂದರಿನ ಬಳಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ನೀರಿನಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಹಡಗು ಯುಎಇಯಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಸುಮಾರು 80,800 ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಭಾನುವಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ಕ್ಕೆ ಫುಜೈರಾದಿಂದ ಹೊರಟಿತು. ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧವು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಜಗ್ ಲಡ್ಕಿಯ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಂತಹ ವಲಯದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಸಾಗಿದ ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊಂದಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಡಗು ಇದಾಗಿದೆ. ಹಡಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕಡಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹಡಗಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ.

ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹಲವಾರು ಹಡಗುಗಳು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜ ಹೊತ್ತ 20 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಡಗುಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ನೂರಾರು ಭಾರತೀಯ ನಾವಿಕರು ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ಹಡಗುಗಳ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ. ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದಂತಹ ಅಗತ್ಯ ಇಂಧನ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಗಿಸುವ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂಧನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರ್ಯಾಯ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

