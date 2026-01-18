English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!

 italian currency: ಇಟಲಿಯ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..ಅದೆಷ್ಟು ಅಂತಾ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ ಓದಿ..  

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Jan 18, 2026, 03:21 PM IST
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ? ಕೇಳಿದ್ರೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತೀರ!

 italian currency: ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ vs ಇಟಾಲಿಯನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ.ಅನೇಕ ಜನರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಇಟಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಮೊದಲು ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನಾವು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಅದರಂತೆ, ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಈಗ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಿನ್ನಕ್ಕಿಂತ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಬೆಳೆ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಈ ಸಸ್ಯ ನೆಟ್ಟರೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳಾಗೋದು ಖಚಿತ

ಇಟಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಹೆಸರೇನು? ಇಟಲಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಕರೆನ್ಸಿ ಯೂರೋ. ಇದನ್ನು € ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿ 2002 ರಿಂದ ಯೂರೋವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲಿರಾವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೂರೋಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ."ಯೂರೋ" ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಕರೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಲಿರಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಟಲಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಯೂರೋಜೋನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜರ್ಮನಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್‌ನಂತಹ ದೇಶಗಳಂತೆಯೇ ಅದೇ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 5, ​​10, 20, 50, 100, 200 ಮತ್ತು 500 ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ 500 ಯೂರೋ ಬ್ಯಾಂಕ್ನೋಟುಗಳು ವಿರಳವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ಯೂರೋ ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್‌ಗಳು ಸಹ ಸೇರಿವೆ. ಒಂದು ಯೂರೋ 100 ಸೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಯುರೋಗಳು ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ 1,00,000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು 'ಯೂರೋಗಳು' ಸಮಾನವಾಗಿವೆ? ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿನಿಮಯ ದರದಲ್ಲಿ, 1 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 0.0095 ರಿಂದ 0.0098 ಯುರೋಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದರದಲ್ಲಿ, 100,000 ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 950 ರಿಂದ 980 ಯುರೋಗಳಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ, ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳಬಹುದು.

ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ಏಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ? ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು, ಹಣದುಬ್ಬರ, ಬಡ್ಡಿದರಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ದರಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೊದಲು ಇತ್ತೀಚಿನ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್, ಹಣ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರಿವರ್ತಕದಿಂದ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಎಷ್ಟು ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ? ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಸುಮಾರು 950 ರಿಂದ 980 ಯುರೋಗಳಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮವಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯ ವೆಚ್ಚವು ನಗರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ, ರೋಮ್, ಮಿಲನ್ ಮತ್ತು ವೆನಿಸ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ನಗರಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗ್ಗವಾಗಿವೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಈ ಮೊತ್ತದ ಹಣಕ್ಕೆ 5 ರಿಂದ 7 ದಿನಗಳ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: BBK12: ಸುದೀಪ್‌ ಮುಂದೆಯೇ ಗಿಲ್ಲಿ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ರಕ್ಷಿತಾ..ಗಿಲ್ಲಿನ ಕಂಡ್ರೆ ನಾನು ಐಸ್‌ಕ್ರೀಮ್‌ನಂತೆ ಮೆಲ್ಟ್‌ ಆಗ್ತಿನಿ!

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

