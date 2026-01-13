ಅಮೆರಿಕದ ಈ ಒಂದು ಆಹಾರದಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರಿಗಿದೆ ಅಪಾಯ.. ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ..

ultra processed food: ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಆಹಾರಗಳು ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಇವು ಸಮಯ ಉಳಿಸಬಹುದು, ರುಚಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬೀರುವ ಪರಿಣಾಮ ಬಹಳ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಇದೇ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ನಾಗರಿಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರ 2025–2030ರ ಹೊಸ ಆಹಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸೇವೆಗಳ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ. ಕಳೆದ ಹಲವು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಇದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಆಹಾರ ಪಿರಮಿಡ್ನ ಮರಳುವಿಕೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟ – ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮತ್ತು ಅತಿ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ನಿಜವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲದ, ಕೃತಕ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳಿಲ್ಲದ ಆಹಾರವೇ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂದು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರ ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಶೇ.70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸ್ಕರು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರು ಹದಿಹರೆಯದವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಿಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದೆ. ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಭಾಗ ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸೆಟ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2006ರಿಂದ 2019ರ ನಡುವೆ ಅತಿ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರಗಳ ಮಾರಾಟ ಶೇ.40ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ICRIER ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, 2011–2021ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಮಾರಾಟ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಯೂರೋಮಾನಿಟರ್ ವರದಿ ಹೇಳುವಂತೆ, ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದ ತಲಾ ಖರೀದಿ 2012ರಲ್ಲಿ 2,800 ರೂ. ಇದ್ದದ್ದು 2018ರಲ್ಲಿ 5,200 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೇ.11 ಜನರು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಶೇ.3.4 ಮಕ್ಕಳು ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಶೇ.29 ಜನರು ತೂಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.