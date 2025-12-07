India’s Aviation Chaos:ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ರಂದು DGCA ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ಪೈಲಟ್ಗಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಅವಧಿ (FDTL) ನಿಯಮಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ತೊಂದರೆಗೆ ಸಿಲುಕಿತು. ರಾತ್ರಿ–ಕರ್ತವ್ಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸಂಸ್ಥೆಯು ನೂರಾರು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಇದು ಕೇವಲ ಇಂಡಿಗೋ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ; ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸೂಚನೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೀರ್ಘ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ನೇರ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ-ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಕೊಡುವುದು ಅಥವಾ ಗಂಟೆಗಳ ಲೇಓವರ್ಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಏಕೈಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಮಾನದ ಅಪಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಹತ್ತಿರದ ತಪ್ಪುಗಳು ಪೈಲಟ್ಗಳ ಆಯಾಸದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ನಂತರ DGCA ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಮಯವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೂ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ಮಾತ್ರ 1,232 ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ 755 ವಿಮಾನಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿವೆ.
ದೆಹಲಿಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ನಿರಂತರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ಮಂಜು, ಕಡಿಮೆ-ಗೋಚರತೆ ಹವಾಮಾನ, ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವುಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ತಂದಿವೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ 2026 ರಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಗೊಂದಲ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ತೊಂದರೆ, ಪುಡಿ-ಲೋಹ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಹೊಸ ವಿಮಾನಗಳ ವಿತರಣೆಯ ವಿಳಂಬ – ಇವುಗಳಿಂದ ಇಂಡಿಗೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಫ್ಲೀಟ್ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇಂಡಿಗೋದ ಕನಿಷ್ಠ 70 ವಿಮಾನಗಳು ನೆಲಗಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇಂಧನ ದರ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಿಮಾನಗಳ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಲಾಭದ ಹೊರಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ದೇಶದ ವಿಮಾನಯಾನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗಂಭೀರ ವ್ಯವಸ್ಥಾತ್ಮಕ ವೈಫಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಗಳು – ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮುಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನಯಾನ ದುರಂತದ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದರೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ತರಬಹುದು.