  • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

India foreign debt: ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಥೆ ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಇದೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಗುರುತಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 28, 2025, 03:51 PM IST
  • ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸಾಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಹಕಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ದೇಶ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ? ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲಿದೆ?

World Bank loans to India: ಭಾರತವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವು ಸಾಲ, ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಹಕಾರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಯೆಂದರೆ, ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಾಲಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವೇ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸಾಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೇ? ಭಾರತ ಯಾವ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದೆ? ಡಜನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತವು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆಯೇ? ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸತ್ಯ ಇದು.

ಆರ್ಥಿಕ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2020 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತದ ಒಟ್ಟು ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು ಸುಮಾರು 558.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್‌ಗಳಷ್ಟಿತ್ತು. ಈ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳು, ಎನ್‌ಆರ್‌ಐ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ?
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿದೇಶಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂತಹ ಬಹುಪಕ್ಷೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಲದಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕರೋನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲಗಳನ್ನು MSME ವಲಯಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಲು, ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲವು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನವಾಯಿತು.

ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲಗಳ ಪಾತ್ರ
ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯ ಸಾಲದಲ್ಲಿ NRI ಠೇವಣಿಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯರು ಠೇವಣಿ ಇಡುವ ಬಂಡವಾಳವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಾಲವು ಭಾರತೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಂದ ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಉತ್ಪಾದನೆ, ರಫ್ತು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಸಾಲಗಳು ಬಡ್ಡಿದರ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ವಿನಿಮಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.

ಭಾರತ ಸಾಲಗಾರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದರೂ, ನೆರವು ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ
ಭಾರತವು ಸಾಲಗಾರನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೇವಲ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ದೇಶವಲ್ಲ. ಭಾರತ ಇಂದು 65 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ನೆರವು ಸಾಲ, ಅನುದಾನ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ನೆರವಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆರೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದ ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.

 

