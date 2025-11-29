ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬಾನಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುವ ಭಾರತದ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಾಲೇಜು ಮೆಟ್ಟಿಲೇರದ ಈಕೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಿಸಿನೆಸ್ ವುಮನ್‌

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Richest person in India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಎನ್ನುವುದು ಹಲವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ 2025 ಪಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

Nov 29, 2025
  • ಅವರ ಮಗ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು
  • ಇದು ಜಿಂದಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Richest person in India: ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಪುರುಷರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮುಖೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಮತ್ತು ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಹೆಸರುಗಳು ಮೊದಲಿಗೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತವೆ. ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಅಪಾರ. ಆದರೆ, “ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು?” ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಇಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತದ ಯಾವ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಹೆಚ್ಚು

ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಿಚ್ ಲಿಸ್ಟ್ 2025 ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್. ಅವರು ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆಯೂ ಹೌದು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಲವಾದ ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಪತ್ತು $39.6 ಬಿಲಿಯನ್, ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಮಹಿಳಾ ಬಿಲಿಯನೇರ್‌.

ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತು $4.1 ಬಿಲಿಯನ್ ಏರಿದೆ. ಇದು ಅವರು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದರ ಫಲ. 2005ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತಿ ಹಾಗೂ ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಓ.ಪಿ. ಜಿಂದಾಲ್ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಹೊತ್ತರು. ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಎರಡನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ಮುಂದುವರೆಸಿದ ಅವರು, ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಟ್ರಂಪ್‌ ಸುಂಕ ಸಮರದ ಮಧ್ಯೆಯೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ವೃದ್ದಿಯಾದ ಭಾರತದ ಜಿಡಿಪಿ! ಗರಿಷ್ಠ 8.2% ರಷ್ಟು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಕೆ

ಜಿಂದಾಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಉಕ್ಕು, ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದನೆ, ಸಿಮೆಂಟ್, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಸಜ್ಜನ್ ಜಿಂದಾಲ್ JSW Steel, JSW Cement, JSW Paints ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಯುಕ್ತ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಯೇ ಗ್ರೂಪ್‌ನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದಿದೆ.

ಹಿಸಾರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ:
₹48,000 ನಗದು
₹20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣ
ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇರುವ ಸಂಪತ್ತಿನ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ.

ಸಾವಿತ್ರಿ ಜಿಂದಾಲ್ ಅವರ ಮಗ ನವೀನ್ ಜಿಂದಾಲ್ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಎಂದು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದರು. ಇದು ಜಿಂದಾಲ್ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನೂ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

 

Richest person in IndiaMukesh Ambani newsrichest woman in IndiaSavitri JindalSavitri Jindal wealth

