  • ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು: ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು: ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ನಂತರ ರಷ್ಯಾದ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ನೀತಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Feb 19, 2026, 07:42 AM IST
  • ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವು ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
  • ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
  • ಅಮೆರಿಕದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಸುಂಕ ಬೆದರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಿಡಿಕಾರಿದ ರಷ್ಯಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನು..?

ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು: ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

Russia India oil trade: ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.

'ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ'

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾರಿಯಾ ಜಖರೋವಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್‌ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಜಂಟಿ ಪತ್ರ

ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಂಕ ಕಡಿತ!

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕವನ್ನ 50% ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ. 

ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ

ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ" ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕವು ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಕ್ತಾರ ಜಖರೋವಾ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಆಡಳಿತದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Pak: ಹೋಟೆಲ್‌ ಬಿಲ್‌ ಕಟ್ಟಲು ಹಣವಿಲ್ಲದೇ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ ಹಾಕಿ ಟೀಮ್‌!...ಪಾಕ್‌ಗೆ ಎಂಥಾ ದುಸ್ಥಿತಿ

About the Author

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

