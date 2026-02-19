ತೈಲ ಖರೀದಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವು: ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಣಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದ ರಷ್ಯಾ!

Russia India oil trade: ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಖರೀದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲವೆಂದು ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ನವದೆಹಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಹೇಳಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಬಂದಿದೆ.
'ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ'
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರೆ ಮಾರಿಯಾ ಜಖರೋವಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ರಷ್ಯಾದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಗಳನ್ನ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಖರೀದಿಗಳು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಆದೇಶಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಅಮೆರಿಕ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಸುಂಕ ಕಡಿತ!
ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನಡುವಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ನಂತರ, ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ಸುಂಕವನ್ನ 50% ರಿಂದ 18%ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸಿದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿಸಲಾದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 25% ಸುಂಕವನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಭಾರತವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಖರೀದಿಯನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ರುಬಿಯೊ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತ ಇನ್ನೂ ಈ ಹಕ್ಕನ್ನ ದೃಢೀಕರಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಿಲ್ಲ.
ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ದೂಷಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ
ಇಂಧನ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ "ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ" ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲವನ್ನ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಅಮೆರಿಕವು ಸುಂಕಗಳು, ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಬಲವಂತದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ವಕ್ತಾರ ಜಖರೋವಾ ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಆಡಳಿತದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಟೀಕಿಸಿದರು, ಅವರು ಶಾಂತಿಯುತ ಪರಿಹಾರದತ್ತ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
