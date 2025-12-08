ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು?

Indigo flight : ಇಂಡಿಗೋ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿಯಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಪ್ರತಿದಿನ 2000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ದೀರ್ಘ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ದರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಡಿಜಿಸಿಎ ಇಂಡಿಗೋದ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಮನ್ಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ದಿನಗಳ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಂತರ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ 610 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 3,000 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ ಕಳೆದುಹೋದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು
ವಿಮಾನದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ - ನಿಮ್ಮ ವಿಮಾನ ರದ್ದಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ನಿಮ್ಮ PNR ನೊಂದಿಗೆ "ಬುಕಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿ" ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಗೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಳಸಿ. ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ - ಪೂರ್ಣ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ಲಭ್ಯವಿರುವ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೆ ಮರು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಮರುಪಾವತಿ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ - ಇಂಡಿಗೋದ ಮರುಪಾವತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ (ಪಿಎನ್ಆರ್, ಇಮೇಲ್, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಮಾಹಿತಿ) ಮತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಗಳು ಏಕೆ ರದ್ದಾಗಿವೆ?
ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ನಡುವೆ, ಪೈಲಟ್ಗಳ ನಿಯೋಜಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಫ್ಲೈಟ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೈಲಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಇದು ಅವರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ನಾದ್ಯಂತ ವಿಮಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗಳು ಮತ್ತು ರದ್ದತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.ಇನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮರುಪಾವತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಮರುಪಾವತಿಯನ್ನು ಐದಾರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಿಗೋ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಮುಷ್ಕರದಿಂದಾಗಿ, ವಿಮಾನಯಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಗಡುವನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಇತರ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ, ಟಿಕೆಟ್ ದರಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದೆ. ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾದ ಟಿಕೆಟ್ ರಿಫಂಡ್ ಅನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಹಣ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸದಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಲಗೇಜ್ ವಾಪಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಕೌಂಟರ್ ತೆರೆಯುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯೂಸಿನೆಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟಿಗಳ ರಿಫಂಡ್, ಸುಂಕದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್ ವಿಮಾನಗಳ ದೇಶೀಯ ಸೇವೆಯ ಎಕಾನಮಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟಿಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ ವಿಧಿಸಿದೆ.
ಡಿಜಿಸಿಎ ಇಂಡಿಗೋ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.. ನಾಗರಿಕ ವಿಮಾನಯಾನ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯವು ಇಂಡಿಗೋ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಒಂದು ಬಾರಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿನಾಯಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.ಇದು ಏರ್ಲೈನ್ನ A320 ಫ್ಲೀಟ್ಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೆಬ್ರವರಿ 10, 2026 ರವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು,ಇದುವರೆಗೆ,ಸುಮಾರು 610 ಕೋಟಿ ರಿಫಂಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ.
