ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು, ಗುರುತಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:58 PM IST
  • ಮೂಲ ಕೃತಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬಹುದು
  • ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರಬೇಕು
  • ಅನುವಾದ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮೂಲಭಾಷೆಯ ಅರ್ಥ-ಭಾವನೆ ಉಳಿಸಿರಬೇಕು.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮಾನದಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಗಡಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ, ಮಾನವೀಯ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಒಡಮೂಡಿಸುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಇವೆ. ಅಂತಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಸಹ ಒಂದು.ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.ಇದು ಭಾಷೆಯ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓದುಗರಿಗೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಸೇತು ಬಂಧವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಈಗ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಾನದಂಡ, ಅದರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ, ಹಾಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಭಾವ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗೆಗಿನ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪುರಸ್ಕಾರ ವಿಸ್ತೃತ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಂಶಗಳು, ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಇದರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೃಷಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಇತಿಹಾಸ:

1969 ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.ಆದರೆ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 2005ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿನ ಭಾಷೆಗಳ ವೈವಿದ್ಯತೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅನುವಾದವಾಗಿರುವ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಬೂಕರ್ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಇದಾದ ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪದೊಂದಿಗೆ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಚಾಲನೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದೀಗ, ಇದು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಒಂದು ಅನುವಾದಿತ ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಕಥಾಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವ ಪುರಸ್ಕಾರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.Meet the judges for the International Booker Prize 2025

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

ಜಗತ್ತಿನ ಹಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಓದುಗರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದು.

ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು, ಪರಂಪರೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.

ಲೇಖಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅನುವಾದಕರಿಗೂ ಸಮಾನ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುವುದು

ಯೂರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ, ಆಫ್ರಿಕಾ, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಅಮೆರಿಕಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸೃಜನಶೀಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು.

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆಗಳು:

ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿ ಆಗಿರಬೇಕು

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದವು ಯುಕೆ ಅಥವಾ ಐರ್ಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಪ್ರಕಟವಾಗಿರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೋಷಣೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿತವಾಗಿರಬೇಕು.

ಕಾದಂಬರಿ ಅಥವಾ ಕಥಾಸಂಕಲನ ಆಗಿರಬೇಕು.

ಲೇಖಕ ಯಾವ ದೇಶದವರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.

ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಸಮಾನ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ:

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯು ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ:

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ: ಪ್ರಕಾಶಕರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮಂಡಳಿ: ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಸಾಹಿತ್ಯ ತಜ್ಞರು, ಲೇಖಕರು, ವಿಮರ್ಶಕರು, ಮತ್ತು ಅನುವಾದ ತಜ್ಞರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಪಟ್ಟಿ: ಆರಂಭಿಕ ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ 12–15 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ದು ದೀರ್ಘಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಟ್ಟಿ: ಈ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ 5–6 ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ವಿಜೇತರ ಘೋಷಣೆ: ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ನಂತರ ಒಂದು ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರನ್ನು ವಿಜೇತರೆಂದು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಮಾನದಂಡಗಳು:

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬುಕ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ

ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಕಥನ ಶೈಲಿ, ಭಾಷೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಥೆಯ ಆಳ, ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳ ಜೀವಂತಿಕೆ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ: ಕೃತಿಯು ಸಮಾಜ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಕೀಯ, ಅಥವಾ ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಅನುವಾದದ ಗುಣಮಟ್ಟ: ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ಭಾವನೆ, ಶೈಲಿ, ಮತ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ತಲುಪಿಸಿರಬೇಕು.

ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಭಾವ: ಕೃತಿಯು ಓದುಗರಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ, ಚಿಂತನೆ, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ನವೀನತೆ: ಕಥೆಯ ರಚನೆ, ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಮತ್ತು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ.

ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತ:

ವಿಜೇತ ಕೃತಿಯ ಲೇಖಕ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರಿಗೆ ಒಟ್ಟು £50,000 ಪೌಂಡ್‌ಗಳ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಹಂಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣಕಾಸಿನ ಗೌರವವನ್ನೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಹತ್ವ:

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೊಡುಗೆಗಳು:

ಅನುವಾದಿತ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆ: ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ಗೆ ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ.

ಲೇಖಕರಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತು: ಸಣ್ಣ ಭಾಷೆಗಳ ಲೇಖಕರಿಗೂ ಜಾಗತಿಕ ಓದುಗರನ್ನು ತಲುಪುವ ಅವಕಾಶ.

ಅನುವಾದಕರ ಕೊಡುಗೆಯ ಗೌರವ: ಅನುವಾದಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ.

ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವಿನಿಮಯ: ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದು.

ಪ್ರಕಾಶನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜನ: ಅನುವಾದಿತ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಕಾಶನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಭಾರತ ದೇಶವು ತನ್ನ ಭಾಷಾ ವೈವಿದ್ಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 2022ರಲ್ಲಿ ಗೀತಾಂಜಲಿ ಶ್ರೀ ಅವರ Tomb of Sand (ಮೂಲ: ಹಿಂದಿ-ರೇತ ಸಮಾಧಿ) ಕೃತಿ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದರ ಮೂಲಕ ಇತರ ಭಾಷೆಗಳಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಕುವೆಂಪು, ಯು.ಆರ್. ಅನಂತಮೂರ್ತಿ, ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್, ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ, ತೇಜಸ್ವಿ ಅವರಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಅನುವಾದಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುವಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳು, ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸೊಗಡನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಲು, ಅನುವಾದಕರ ಕೌಶಲ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಲಿಕೈಯಾಗಿದೆ.Image

ಇಂಟರ್‌ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೂಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗೌರವವಲ್ಲ; ಇದು ಭಾಷೆಗಳ ನಡುವಿನ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ನಡುವಿನ, ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಭಾವನೆಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂವಾದದ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.ಲೇಖಕರ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸುವ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು, ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಈ ಜಾಗತಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅನುವಾದಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ, ಕನ್ನಡದ ಲೇಖಕರು ಮತ್ತು ಅನುವಾದಕರು ಜಾಗತಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

