ಬಾಂಬ್-ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಡುವೆ 'ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧ': ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 864 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್

Internet Shutdown: ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Apr 5, 2026, 11:12 PM IST
Electric Scooters: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್!
camera icon5
Electric scooters
Electric Scooters: ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್‌ಗಳು.. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್!
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon4
NR Narayana Murthy
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಬಿ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದ ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ ದಂಪತಿ: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
camera icon6
EPFO interest rate
EPFO ಪಿಎಫ್‌ ಬಡ್ಡಿದರ ಶೇ. 10ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ.. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಚಿವರಿಂದಲೇ ಸಿಕ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
camera icon6
snake repellent plants
ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಭಯವೇ? ಈ ಗಿಡವನ್ನು ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಬೆಳೆಸಿ, ವಿಷಜಂತುಗಳನ್ನು ದೂರ ಓಡಿಸಿ!
ಬಾಂಬ್-ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ನಡುವೆ 'ಮಾಹಿತಿ ಯುದ್ಧ': ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 864 ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಂದ್

Internet Shutdown: ಪ್ರಸ್ತುತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆ ವಿಪರೀತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲವೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಒಂದಲ್ಲ.. ಎರಡಲ್ಲ.. ಸತತ 37 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಯುದ್ಧಗಳು ಕೇವಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ 37 ದಿನಗಳಿಂದ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: CSK ಆಲ್‌ರೌಂಡರ್‌ನಿಂದ ಕೊಹ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶರ್ಮಾಗೆ ಬೇಸರ.. ಏನು ನಡೆಯಿತು?

ನೆಟ್‌ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಫೆಬ್ರವರಿ 28 ರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿತು. ಈಗ ಈ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಈಗ 864 ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಟ್ರೈಜ್ಡ್ ವೈಟ್‌ಲಿಸ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ.ಆದರೆ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಕರಣ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನೆಟ್‌ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಜಾಗತಿಕ ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಸುಡಾನ್, ಕಾಶ್ಮೀರ ಮತ್ತು ಟೈಗ್ರೇಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಕ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಗಾಜಾದಂತಹ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ನಾಶದಿಂದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.ಆದರೆ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಇಡೀ ದೇಶವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸಮಯದವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: IPL 2026: ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿಯಿಂದ ರೋಹಿತ್ ದಾಖಲೆ ಉಡೀಸ್ : ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಹೊಸ ದಾಖಲೆ!

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ದಿಗ್ಬಂಧನ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ನೆರೆಯ ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.ಈ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ, ಜನರು ಭಯದಿಂದ ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಖಾಸಗಿ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ಗಳು (VPN ಗಳು) ನಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.

ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲ.ಆಕಾಶದಿಂದ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಸುರಿಯುತ್ತಿವೆ.ಭೂಮಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪುನಃಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿಲ್ಲ.ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗಡಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ.

