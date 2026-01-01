English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ಯಾ ಈ ದೇಶ? ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ಯಾ ಈ ದೇಶ? ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

global sand crisis: ಈ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಮಹತ್ತರ ನಿರ್ಧಾರವೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿವೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Jan 1, 2026, 12:12 PM IST
  • ಮರಳುಗಾಡೇ ತುಂಬಿರುವ ಈ ದೇಶಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮಣ್ಣನ್ನೇಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ?
  • ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಷನ್ 2030, ನಿಯೋಮ್ ಸಿಟಿ, ದಿ ಲೈನ್, ರೆಡ್ ಸೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿದ್ದಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ.

Trending Photos

Happy New Year ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2026ಗೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ.?
camera icon5
World 2026 grand welcome
Happy New Year ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2026ಗೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ.?
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
camera icon7
Indian currency history
ಭಾರತೀಯ ನೋಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾರ ಚಿತ್ರವಿತ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರದ ಸತ್ಯವಿದು
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ
camera icon6
gold price hike
ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರೇ ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಕೆಳದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ..! ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಾಗಲಿದೆ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆ
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
camera icon6
Bigg boss kannada 12 malu nipanal trolled gilli fans
ಮಾಳು ವಿರುದ್ಧ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡ ಗಿಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಮ್ಮತ್ರ ಬೇಡವೆಂದಿದ್ಯಾಕೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು..!
ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಾಗುವ ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನ ಮೊದಲೇ ಊಹಿಸಿದ್ಯಾ ಈ ದೇಶ? ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಿದು

global sand crisis: ಕೇಳಲು ವಿಚಿತ್ರವೆನಿಸಿದರೂ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮರುಭೂಮಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಮಣ್ಣಿನ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇದರ ನಡುವೆ ಮತ್ತೇ ಏಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿವೆ ಎಂಬುವುದು ಈಗ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ನಗರಗಳು, ಯುಎಇಯ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಮೆಗಾಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್‌ಗಳು ಬೇಡಿಕೆಯಿಡುವ ಮರಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮರುಭೂಮಿ ಮರಳಿಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಈ ದೇಶಗಳನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಂತಹ ದೂರದ ದೇಶಗಳತ್ತ ನೋಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಚರಣೆಗಿದೆ ನಿಷೇಧ

ಮರುಭೂಮಿಯ ಮರಳಿನ ಕಣಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದುವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವು ಸಿಮೆಂಟ್‌ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರವಾದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡಗಳು, ಸೇತುವೆಗಳು, ಮಹಾನಗರಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ಮರಳಿನ ಬಳಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮರಳಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗುತ್ತಿದೆ
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಮಾಣ ದರ್ಜೆಯ ಮರಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 2023 ರಲ್ಲಿ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸುಮಾರು $273 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಮರಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಿತು. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ 2023 ರಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು $140,000 ಮೌಲ್ಯದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಮರಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿತು.

ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ವಿಷನ್ 2030, ನಿಯೋಮ್ ಸಿಟಿ, ದಿ ಲೈನ್, ರೆಡ್ ಸೀ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಿದ್ದಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಮರಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾದ ಕಥೆಯೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಕಟ್ಟಡವಾದ ಬುರ್ಜ್ ಖಲೀಫಾ ಕೂಡ ಸ್ಥಳೀಯ ಮರುಭೂಮಿ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಲಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಲೀಟರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್, ಸಾವಿರಾರು ಟನ್ ಉಕ್ಕು ಮತ್ತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶೇಷ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ದವು.

ಯುಎಇ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿವೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇಶ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಅಲ್ಲ. ದುಬೈ ಮತ್ತು ಅಬುಧಾಬಿಯ ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಸ್ಕೈಲೈನ್‌ಗಳು, ಕೃತಕ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮರಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಪಾಮ್ ಜುಮೇರಾದಂತಹ ಯೋಜನೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮರಳು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Happy New Year ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 2026ಗೆ ವೆಲ್‌ಕಮ್ ಆಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ.?

ಜಗತ್ತು ಮರಳಿನ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ
ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 50 ಶತಕೋಟಿ ಟನ್ ಮರಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾದ ಘನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಸ್ತುವಾಗಿದೆ. ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯು ನದಿ ಸವೆತ, ಜೀವವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಉತ್ಪಾದಿತ ಮರಳು ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಣ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಮರುಬಳಕೆಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮರಳಿನ ಮೇಲಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕೂಡ ಅಂತಹ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

GoldSandSaudi Arabiasand crisisSaudi Arabia sand import

Trending News