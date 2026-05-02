ಮುಂಬೈ: ಮುಂಬೈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಟಿ20 ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್'ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೇ 2ರಂದು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು.ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 16 ವರ್ಷದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಇರಾ ಜಾಧವ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ತಂಡಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು.ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವ ಇರಾ ಜಾಧವ್ ಅವರಿಗಾಗಿ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಕಾಶ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ₹10 ಲಕ್ಷದ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಇರಾ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ತೆಕ್ಕೆಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿತು.
ಯಾರು ಈ ಇರಾ ಜಾಧವ್?
ಇರಾ ಜಾಧವ್ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಾರೆ.ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂಡರ್-19 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶತಕ ಸಿಡಿಸಿದ ಮೊದಲ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿನ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಜಗಮೋಹನ್ ದಾಲ್ಮಿಯಾ ಟ್ರೋಫಿ'ಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 14ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ WPL 2025ರ ಹರಾಜಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಇವರು, ನಂತರ ಭಾರತದ ಅಂಡರ್-19 ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಬೈ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು.
🚨T20 Mumbai Women’s League Auction update🚨
16-year-old prodigy Ira Jadhav, who became the first Indian to score a triple century in U-19 cricket last year, has been picked up by Aakash Tigers for ₹10 lakh at the inaugural T20 Mumbai Women’s League auction held in Mumbai… pic.twitter.com/gJTwthTgjA
— RevSportz Global (@RevSportzGlobal) May 2, 2026
ಮುಂಬೈ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಇರಾ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಆವೃತ್ತಿಯ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಕಾಶ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ತಂಡವು ಇರಾ ಅವರ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಬಲಿಷ್ಠಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಯುವ ಬ್ಯಾಟರ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಲು ಕಾತರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.