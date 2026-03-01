English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕ್ರೌರ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರ.. 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣಿಗೇರಿಸಿದ್ದ ಇರಾನ್‌ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇಂದು ಬೀದಿ ಶವ!

Iran 16 year old girl execution: ಅಮೆರಿಕ-ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವುದು ಈಗ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ? ಇದು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ? 

Written by - Savita M B | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:15 AM IST
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂತ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ

Atefeh Rajabi Sahaleh: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಶವಾದ ಇರಾನ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತ್ವರಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ ನಾಯಕತ್ವದ ಅಂತ್ಯವು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್‌ನ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮಗಳು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದೆ ನಡೆದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮರಣದಂಡನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು "ಕರ್ಮ ಪರಿಣಾಮಗಳು" ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಖಮೇನಿಯವರ ಮರಣದ ನಂತರ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವರು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಆರಂಭ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವಿವಿಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ.

2004 ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೊಂದು ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿಫ್ ರಜಾಬಿ ಸಹಲೇಹ್ ಎಂಬ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.. ಹೌದು ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಅತಿಫ್ ರಜಬಿ ಸಹಲೇಹ್ ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ. ಇರಾನ್ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅವಳು ತನ್ನ ಕನ್ಯತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಗುರಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಇದಲ್ಲದೇ ಅವಳ ಮೇಲೆ ನೈತಿಕ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ತನಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲು ಹೋದಾಗ, ಅದು ಅವಳ ತಪ್ಪು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅವಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆರಳಿಸಿತು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿದಳು. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇದನ್ನು ಗಂಭೀರ ಅಪರಾಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತು. ಕೋಪದ ಭರದಲ್ಲಿ, ಯುವತಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದಳು. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮರಣದಂಡನೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಯಿತು. ಅವಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಆ ಯುವತಿಯ ವಯಸ್ಸು ಕೂಡ ವಿವಾದಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು.. ಆಕೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕೆಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕರನ್ನು ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸುವುದು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮರಣದಂಡನೆಯು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಇರಾನ್‌ನ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

"ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶ"ದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಇರಾನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ಯುವತಿಯ ಘಟನೆಗೆ ತಳುಕು ಹಾಕುವ ಅನೇಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಅನ್ಯಾಯಗಳಿಂದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲಿನ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ನೈತಿಕ ಪೊಲೀಸರ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 

 

