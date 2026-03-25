ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್..!

ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಹೈಫಾ, ಬ್ನಿ ಬ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 25, 2026, 03:19 PM IST
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ 220 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಇರಾನ್..!
Photo Courtsey: X

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಸಿದ್ದು, 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರ್ಚ್ 24 ರ ರಾತ್ರಿಯೊಂದಕ್ಕೆ 220 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾರಿಸಿದೆ, ಇದು ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಏಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ವಿರುದ್ಧ 10 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.

ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ದಾಳಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿತ್ತು.ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ ರಷ್ಯಾ-ಇರಾನ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತು.

ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಟೆಲ್ ಅವೀವ್, ಹೈಫಾ, ಬ್ನಿ ಬ್ರಾಕ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಹಲವಾರು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.ಈ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಹಲವಾರು ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಾಶವಾಗಿವೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಳಿ ವೇಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 15 ರಿಂದ 200 ರವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಬಹು-ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸುಮಾರು ಶೇ 70 ರಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಆಕಾಶದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ.ಇನ್ನುಳಿದ ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ನಗರಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿ ಮಾಡಿವೆ.ಅನೇಕ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅವು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಣ್ಣ ಬಾಂಬ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಭಜನೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನಾಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ: 

ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಫತಾಹ್ -2, ಸೆಜ್ಜಿಲ್, ಇಮಾದ್ ಮತ್ತು ಖೋರ್ರಾಮ್‌ಶಹರ್ -4 ನಂತಹ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅವುಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ದಣಿಸಲು ಇರಾನ್ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಹೈಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬಳಕೆಯು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

