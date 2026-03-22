ಟೆಹ್ರಾನ್: ಇರಾನ್ನ ನಟಾಂಜ್ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರದ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಡಿಮೋನಾ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ.ಈಗ ಈ ದಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಪರಮಾಣು ಯುದ್ದದ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಶನಿವಾರದಂದು ತಡ ರಾತ್ರಿ ಇರಾನ್ ಸರಣಿ ಕ್ಷೀಪಣಿಗಳ ದಾಳಿ ಮೂಲಕ ದಕ್ಷಿಣ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಡಿಮೋನಾ ನಗರದ ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿವೆ.ಈ ದಾಳಿಯ ವೇಳೆ ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಟ್ಟಡವೊಂದು ನೆಲಸಮವಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಸುಮಾರು 20 ಮಂದಿ ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
Visuals of a missile strike in Israel's Dimona city, an area key to country's nuclear initiatives. Comes on a day with Iran's Natanz site came under attack.
ದಾಳಿ ನಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಸೈರನ್ ಗಳ ಶಬ್ದ ಮೊಳಗತೊಡಗಿತು, ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವಶೇಷಗಳಡಿ ಸಿಲುಕಿರುವವರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ನ ರಕ್ಷಣಾ ಪದೇ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಬ್ಬರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರದ ಗಡಿಯಿಂದ ಲೆಬನಾನ್ ಮೂಲದ ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನೆಯು ರಾಕೆಟ್ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಗಲಿಲೀ ಮತ್ತು ನಹರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೈರನ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊಳಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಎರಡು ಕರೆಯಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.
Visuals of the aftermath of strikes in Israel's Dimona and Arad. Over 100 injured.
ಡಿಮೋನಾ ಪರಮಾಣು ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿದ್ದೇಕೆ?
ನೆಗೆವ್ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವ 'ಶಿಮೊನ್ ಪೆರೆಸ್ ನೆಗೆವ್ ಪರಮಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ' ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಅಘೋಷಿತ ಪರಮಾಣು ಅಸ್ತ್ರಗಳ ಕೇಂದ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.1950ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನೆರವಿನಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜಾಗದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇರಾನ್ ನೇರವಾಗಿಯೇ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದೆ.
ಈಗ ಡಿಮೋನಾ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್, ಇರಾನ್ ಗೆ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.ಈಗ ಒಂದು ವೇಳೆ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ, ಅದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.