  ಅಮೆರಿಕದ ತೇಲುವ ಕೋಟೆ USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ

ಅಮೆರಿಕದ 'ತೇಲುವ ಕೋಟೆ' USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಈಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 13, 2026, 04:00 PM IST
  • ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಡಗಲ್ಲ
  • ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಮಿಟ್ಜ್-ವರ್ಗದ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ
  • ಇದರ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 1,100 ಅಡಿ, 1,00,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ

ಅಮೆರಿಕದ 'ತೇಲುವ ಕೋಟೆ' USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ದಾಳಿ

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ದ ಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ.ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೌಕೆಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಐಪಿಎಲ್ ನಲ್ಲಿ 'ಧುರಂಧರ್ 2' ಹವಾ: ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಪಡೆಯ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್..!

ಈಗ ಈ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುವ ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಮುದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಹಡಗಿಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಳೆದ 15 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ತಂತ್ರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ದಾಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕೃತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡುವ ಅಮೇರಿಕಾ ಈಗ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 

ಏನಿದು USS ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್?

ಅಮೆರಿಕಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಡಗಲ್ಲ, ಈ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಮಿಟ್ಜ್-ವರ್ಗದ ಪರಮಾಣು ಚಾಲಿತ ವಿಮಾನವಾಹಕ ನೌಕೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉದ್ದ ಸುಮಾರು 1,100 ಅಡಿ , 1,00,000 ಟನ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಹೊಂದಿದೆ.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6,000 ಮಿಲಿಟರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅಮೆರಿಕದ ವಾಯು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಕಮಾಂಡ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ.ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತೇಲುವ ಕೋಟೆ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪಾಕ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗನಿಗೆ ಕೋಟಿ-ಕೋಟಿ ಸುರಿದ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್- ಅಬ್ರಾರ್ ಬೇಕಿತ್ತಾ..?

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಯುದ್ದವು ಈಗ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್‌ನ ಈ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಡೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. 
 

