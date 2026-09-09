ಟೆಹ್ರಾನ್/ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿಯ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ, ಮಾನವರಹಿತ 'ಡೈವ್-ಎಲ್ಡಿ' (Dive-LD) ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆಯನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅಮೆರಿಕದ MQ-9 ರೀಪರ್ ಡ್ರೋನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಸಾಗರದ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಬಳಸುವ ಈ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸರಿಸುಮಾರು $2.5 ಮಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದ್ದಾಗಿದ್ದು, 6,000 ಮೀಟರ್ ಆಳದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ.
Footage released by Iranian media shows what the IRGC claims is an American Dive-LD unmanned submarine captured today. Iran says the vessel is now in its possession. pic.twitter.com/POWlEHHnd5
— Open Source Intel (@Osint613) September 8, 2026
ಆದರೆ ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಭಾಗಶಃ ನಿರಾಕರಿಸಿರುವ ಪೆಂಟಗನ್, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮಾದರಿಯ ಡ್ರೋನ್ ನೌಕೆಯೊಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ವೇಳೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಡೇಟಾ ಅಥವಾ ವರ್ಗೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಇರಾನ್ನ 5 ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ತಂಟೆಗೆ ಬಂದರೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿರುವ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯನ್, ತಮ್ಮ ದೇಶ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಆಕ್ರಮಣಕಾರರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವವರೆಗೆ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾದಾಟದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪೆಟ್ಟು ನೀಡಲು 27 ಇರಾನಿಯನ್ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇರಿದೆ. ಜೂನ್ 18 ರಂದು ಉಭಯ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮಾತುಕತೆಗೆ (MoU) ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತಾದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಾತುಕತೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.