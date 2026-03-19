ಇರಾನ್-ಚೀನಾ ಮಿಲಿಟರಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಅಮೆರಿಕದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ಬೀಜಿಂಗ್: ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ನಡುವೆ, ಚೀನಾ ಹಾಗೂ ಇರಾನ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಹಕಾರದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅಮೇರಿಕಾ ದೇಶವು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಯುಎಸ್-ಚೀನಾ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪರಿಶೀಲನಾ ಆಯೋಗವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವರದಿಯು, ಚೀನಾ ಹೇಗೆ ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಈ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ನ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಿಗೆ ಚೀನಾ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ರಾಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಕ್ಷಿಪಣಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ಟನ್ ಸೋಡಿಯಂ ಪರ್ಕ್ಲೋರೇಟ್ ಅನ್ನು ಚೀನಾ ಇರಾನ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 2026 ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾವೋಲನ್ ಬಂದರಿನಿಂದ ಹೊರಟ ಇರಾನ್ ಹಡಗುಗಳು ಸಹ ಇಂತಹುದೇ ಸ್ಫೋಟಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಇರಾನ್ ಈಗ ಚೀನಾದ ಸ್ವಂತ ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಬೀಡೌ ಅನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.2021 ರಲ್ಲಿಯೇ ಚೀನಾ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇರಾನ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಜಿಪಿಎಸ್ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಂತಹ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ಣಯಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆಯಿಂದ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಚೀನಾ, ಈಗ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಚ್ಚರಿ ಏನಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಗಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಚೀನಾ ನೇರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಒಪ್ಪಂದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿತ್ತು ಎನ್ನುವ ಸಂಗತಿ ಈಗ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.ಚೀನಾ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇರಾನ್ಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಕೇವಲ ರಹಸ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶಾಂಘೈ ಸಹಕಾರ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕೂಟವನ್ನು ಸಹ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸವೇ ನಿದರ್ಶನ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.