ಟ್ರಂಪ್ ಧಮ್ಕಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಹಡಗು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮುಕ್ತ : ಇರಾನ್ ಘೋಷಣೆ

ತೆಹರಾನ್: ಅಮೇರಿಕಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಬೆದರಿಕೆಯ ನಂತರ ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಹಡುಗುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲಾ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ಹಡಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೃದು ಧೋರಣೆ ತಳೆದಿರುವ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಶತ್ರು ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾದುಹೊಗಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಈ ಘೋಷಣೆ ಈಗ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ನೀಡಿದ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬಂದಿದೆ.ಈಗ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ದೇಶಗಳ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಅಲಿ ಮೌಸಾವಿ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಂತಹ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ಹಡಗುಗಳು ಇರಾನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ 48 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗೆ ಜಲಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆಯದಿದ್ದರೆ ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈಗ ಸಮುದ್ರ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ನಾವಿಕರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರಾನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೌಸಾವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯುದ್ದಕ್ಕೆ ನೇರ ಕಾರಣ ಅಮೇರಿಕಾ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭೀಕರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ,ಇರಾನ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಿತ್ರರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ತಲುಪಲು ಒಂದು ಹನಿ ತೈಲವನ್ನು ಸಹ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಈಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ದಾಳಿಯ ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕ ಹಡಗುಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ನೌಕಾ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇತರ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ NATO ದೇಶಗಳು ಈ ಯುದ್ದದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿವೆ.
ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲ ಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $100 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಏಕೈಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಶೇ 20% ಮತ್ತು LNG ಯ ಶೇ 22% ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣ ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ನ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗ್ ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆ ದೇಶಗಳ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.