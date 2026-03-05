ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ.. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಇರಾನ್‌..! ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ.. ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ

Iran hits US tanker : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ 'ಐರಿಸ್ ದೇನಾ' ಎನ್ನುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ..
ಹೌದು.. ನಿನ್ನೇ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ವಿಶಾಖಪಟ್ನಂನಲ್ಲಿ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್ನ ಐರಿಸ್ ದೇನಾ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 87 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿವೆ..
ಅಲ್ಲದೆ, "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ" ಅಂತ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.
ಈ ದಾಳಿಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಈ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.