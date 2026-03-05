English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ.. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಇರಾನ್‌..! ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ.. ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ

Iran vs America : ಭಾರತದ ವಿಶಾಖಪಟ್ನಂನಿಂದ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ "ಐರಿಸ್ ದೇನಾ" ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಇರಾನ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 5, 2026, 06:17 PM IST
    • "ಐರಿಸ್ ದೇನಾ" ಯುದ್ಧ ನೌಕೆ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
    • ಇದೀಗ ಇರಾನ್‌ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿದೆ..
    • ಕೆಲವರನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ..

ಅಮೆರಿಕ ಕೊಟ್ಟ ಏಟಿಗೆ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ.. ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟ ಇರಾನ್‌..! ಅಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ.. ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ

Iran hits US tanker : ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ಕಿಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ನಿನ್ನೆ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶದ 'ಐರಿಸ್ ದೇನಾ' ಎನ್ನುವ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತ್ತು.. ಇದೀಗ ಇದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಪ್ರತಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ..

ಹೌದು.. ನಿನ್ನೇ ಅಮೆರಿಕ ಭಾರತದ ವಿಶಾಖಪಟ್ನಂನಲ್ಲಿ ಸಮರಭ್ಯಾಸ ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನ್‌ನ ಐರಿಸ್‌ ದೇನಾ ಯುದ್ಧ ನೌಕೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 87 ಜನ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವರನ್ನ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ನೌಕಾಪಡೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಳಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಯನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ..! ಭಯಾನಕ ವಿಡಿಯೋ ರಿಲೀಸ್‌

ತನ್ನ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ತಿರುಗೇಟು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇಡಿಗೆ ಸೇಡು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಬಿಟ್ಟು ಉಡಾಯಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸದ್ದಿ ಬಿತ್ತರಿಸಿವೆ.. 

ಅಲ್ಲದೆ, "ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ" ಅಂತ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಅರಘ್ಚಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಗ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ಜೋರಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ..!

ಈ ದಾಳಿಯು ಕೇವಲ ಎರಡು ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸೇಡಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು ಇರಾನ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ಕೂಡ ಈ ದಾಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

