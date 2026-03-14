ಡಾಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಮಾರಲು ಮುಂದಾದ ಇರಾನ್..! ಯುಎಸ್ ಗೆ ತಲೆನೋವಾದ ಇರಾನ್ ನಡೆ

ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲವನ್ನು ಈಗ ರೂಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವಾನ್‌ನಲ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 14, 2026, 06:31 PM IST
  • ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ
  • ತೈಲವನ್ನು ಈಗ ರೂಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವಾನ್‌ನಲ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  • ಚೀನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಾನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ

ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon5
Agnisakshi comeback
ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಸೂಪರ್‌ ಡೂಪರ್‌ ಹಿಟ್‌ ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ!.. ಎರಡನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ನಾಯಕ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಜುಮ್ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೆ..! ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು..
camera icon6
Bollywood Superhit Songs
ಇಂದಿಗೂ ಈ ಡಬಲ್‌ ಮೀನಿಂಗ್‌ ಸಾಂಗ್‌ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೈಜುಮ್ಮ್‌ ಎನ್ನುತ್ತೆ..! ಸೆನ್ಸಾರ್‌ ಮಂಡಳಿಗೂ ಶಾಕ್‌ ನೀಡಿತ್ತು ಈ ಹಾಡು..
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!
camera icon6
Vastu plants to avoid
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಿಡಗಳಿದ್ದರೆ... ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಸಾಲದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತೀರಿ!
EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ
camera icon6
pension
EPFO ಅದ್ಭುತ ʼಪಿಂಚಣಿʼ ಸೌಲಭ್ಯ: ನಿವೃತ್ತಿ ವೇಳೆ ಕೈ ಸೇರುತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ.. ಮಾಸಿಕ ಪಿಂಚಣಿಯೂ ಲಭ್ಯ
ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ಧ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂತೆ ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾಗುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಷರತ್ತನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ಇನ್ಮುಂದೆ ತೈಲವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಬದಲಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕರೆನ್ಸಿ ಯುವಾನ್‌ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಇರಾನಿನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಸಿಎನ್‌ಎನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾವಿನ ವಿಷ ಹೀರಿ ಶಾಲಾ ಬಾಲಕಿಯ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಶಿಕ್ಷಕ! 

ಮೂಲಗಳು ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಸದ್ಯ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ.

ತೈಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಬಹುತೇಕ ತೈಲವು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವು ಜಗತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರಲಿದೆ.ಇತ್ತೀಚಿನ ಯುದ್ದದಿಂದಾಗಿ ಜುಲೈ 2022 ರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಉಕ್ರೇನ್‌ನ ಮೇಲಿನ ರಷ್ಯಾದ ಆಕ್ರಮಣವು ಜಾಗತಿಕ ಇಂಧನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರೀ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಸದ್ಯ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರವು ಯುಎಸ್ ಡಾಲರ್ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ ರಷ್ಯಾದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಭಂಧ ವಿಧಿಸಿದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮಾಣದ ತೈಲವನ್ನು ಈಗ ರೂಬಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವಾನ್‌ನಲ್ಲಯೂ ಸಹ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ, ಚೀನಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯುವಾನ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಿಂದ ತೈಲವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ, ಚೀನಾ ಪದೇ ಪದೇ ಯುವಾನ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮೇರಿಕಾ-ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆಯೇ ಜಪಾನ್ ಕಡೆಗೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಹಾರಿಸಿದ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ..!

ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸ್ಥಗಿತತೆಯಿಂದ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಲಾಭ

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್-ಯುಎಸ್ ಯುದ್ದ ಆರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಿತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ತೈಲದ ಕೊರತೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ತರಲು ಅಮೆರಿಕವು ರಷ್ಯಾದ ತೈಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಿಸಿದೆ.ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈಗ ರಷ್ಯಾಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗಿದೆ.ಈಗ ಇದರಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಆಧಾಯವನ್ನು ರಷ್ಯಾ ದೇಶವು ಈಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಈಗ ಉಕ್ರೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಮೇಲೆಯೂ ಸಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

