ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಕೆಳಗೆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಇರಾನ್..! ಸ್ಪೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಇರಾನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಸ್ಪೋಟಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ.ಅಮೇರಿಕನ್ ಪತ್ರಿಕೆ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯುವುದು ಈಗ ಅಸಂಭವವಾಗಿದೆ.ಈ ಮಾರ್ಗವು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲು ಕನಿಷ್ಠ 30 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಗೆ $100 ತಲುಪಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ.
ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ದಾಳಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಸಮುದ್ರ ತಳದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನೆಲಬಾಂಬ್ಗಳನ್ನು ಇರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಕಷ್ಟ.ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಒದಗಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ.ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರಕು ಹಡಗಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ಒದಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ನೌಕಾಪಡೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ.
ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $150 ತಲುಪಬಹುದು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $200 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು ಎಂದು ಇರಾನ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ತೈಲವನ್ನು ಸಹ ಹಾದುಹೋಗದಂತೆ ತಡೆಯುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಹುತೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮೂಲಕ ಅನಿಲ ಸರಬರಾಜು ಆಗುವುದರಿಂದ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ?
1. ಪ್ರತಿದಿನ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕ ಸರಿಸುಮಾರು 20-21 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಬಳಕೆಯ ಶೇಕಡಾ 20 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
2. ಜಾಗತಿಕ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ 20 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕತಾರ್ನಿಂದ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
3. ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ನ ವಿಶೇಷ ಪಡೆಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ.ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.