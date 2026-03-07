'ಇರಾನ್ ಈಗ ಸೋತು ಸುಣ್ಣವಾಗಿರುವ ದೇಶ, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅದರ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ದಾಳಿ - ಟ್ರಂಪ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ 

ಟೆಹರಾನ್: ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಇರಾನ್ಗೆ ಈಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಇದುವರೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರದ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಅಮೇರಿಕಾ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪ್ರಬಲ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೋತ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ಶರಣಾಗುವವರೆಗೆ ಅಥವಾ ಅದರ ಆಡಳಿತವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನವು ಹಾಗೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಟ್ರೂತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಸೌದ್ ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿರುವ ಕುರಿತಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇರಾನ್ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಾಳಿಗಳ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ನೆರೆಹೊರೆಯವರಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ:
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪೆಜೆಶ್ಕಿಯಾನ್ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೆ ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ದುಬೈ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಬಹ್ರೇನ್ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಿತ ದಾಳಿಗಳಾಗಿರುವ ವರದಿಯಾಗಿವೆ.ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಯುದ್ದದ ಭೀಕರತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ.ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಿ ಇರಾನ್ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಈಗ ಈ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ $151 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೌಲ್ಯದ ಹೊಸ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಶರಣಾಗುವವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಯುದ್ದದಲ್ಲೇ ಅತಿ ತೀವ್ರವಾದ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ಅಭಿಯಾನವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.