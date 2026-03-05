English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ : ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹರಸಾಹಸ

ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ : ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹರಸಾಹಸ

Iran Israel America conflict : ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ವದೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಆಡಳಿತವು ಈಗ ತೀವ್ರ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 5, 2026, 08:38 PM IST
    • ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಸುಮಾರು 6 ದಿನಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
    • ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
    • ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಆಥೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ.

Trending Photos

ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
camera icon6
Sara Tendulkar
ತಮ್ಮನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಸಾರಾ..! ದಂತದ ಗೊಂಬೆಯ ಅದ್ಭುತ ಫೋಟೋಸ್‌ ಇಲ್ಲಿವೆ..
sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು
camera icon6
T20 World Cup 2026
sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು
ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
camera icon8
Ayesha Khan
ನನ್ನ ಬಾಡಿ ಶೇಪ್‌ ನಿಂದಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರತಿದಿನ ನರಕ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ..! ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಂಚಲನ ಹೇಳಿಕೆ
10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಾ ಸುರೇಶ್..! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌.. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
camera icon6
Weight loss
10 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 10 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಕೀರ್ತಾ ಸುರೇಶ್..! ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್‌.. ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ : ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹರಸಾಹಸ

ಅಮೆರಿಕ : ಶನಿವಾರದಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್‌ನ ಆಥೆನ್ಸ್‌ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ, ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋಗಿತ್ತು. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: sanju samson: ಮತ್ತೆ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಪತ್ಬಾಂಧವನಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಸನ್​!.. ರಣಭೇಟೆಗಾರನಾದ ಸಂಜು

ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 14 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಆ ದೇಶಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಂತಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜೆಫ್ರಿ ಫೆಲ್ಟ್‌ಮನ್, "ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪೆಂಟಗನ್ ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಈಗ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ..!

ಕುವೈತ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ 'ಶಾಹೆದ್' ಡ್ರೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.

ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ಗೇವಿನ್ ನ್ಯೂಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ನ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ನಾಯಕರು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸದೀಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಕರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran Israel America conflictAmerica Iran ConflictAmerica Iran warIran Israel ConflictIran Israel War

Trending News