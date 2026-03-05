ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ : ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಹರಸಾಹಸ

ಅಮೆರಿಕ : ಶನಿವಾರದಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಭೀಕರ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಎದುರಾಗಬಹುದಾದ ಜಾಗತಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸುವಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೀಸ್ನ ಆಥೆನ್ಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಸಂಘರ್ಷ ವಲಯದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಅಮೆರಿಕನ್ನರಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಶ್ರಯ, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನವೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಮಿಂಚಿಹೋಗಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುಮಾರು 14 ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೊರಡುವಂತೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಆ ದೇಶಗಳ ವಾಯುಪ್ರದೇಶಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಮಾನಗಳು ರದ್ದಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಯುದ್ಧದ ಮೈದಾನದಂತಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಮಾಜಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಜೆಫ್ರಿ ಫೆಲ್ಟ್ಮನ್, "ಇದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಲೋಪ. ಯಾವುದೇ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಂದಿದೆ," ಎಂದು ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಪೆಂಟಗನ್ ಈ ಯುದ್ಧವು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯಬಹುದು ಎಂಬ ಟ್ರಂಪ್ ಆರಂಭಿಕ ಅಂದಾಜನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕಮಾಂಡ್ (CENTCOM) ಈಗ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ತನ್ನ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗುಪ್ತಚರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಕನಿಷ್ಠ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಆಂತರಿಕ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಕುವೈತ್ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ನಡೆಸಿದ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದು ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ 'ಶಾಹೆದ್' ಡ್ರೋನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕವು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ದುಬಾರಿ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದು ರಕ್ಷಣಾ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಟ್ರಂಪ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಹಿನ್ನಡೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಗವರ್ನರ್ ಗೇವಿನ್ ನ್ಯೂಸಮ್ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಕ್ಯಾಥಿ ಹೊಚುಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ನಾಯಕರು ಈ ಕುರಿತು ಸಂಸದೀಯ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆಯೂ ವೈಟ್ ಹೌಸ್ ವಕ್ತಾರೆ ಕರೋಲಿನ್ ಲೀವಿಟ್ ಅವರು, "ಸರ್ಕಾರವು ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಜನರನ್ನು ಕರೆತರುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ಬರಲಿದೆ," ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಮಾತ್ರ ಭಿನ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕವು ದಶಕಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಣದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ.