English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ತಲೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ತಲೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

Iran Israel conflict : ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಸಾವಿನ ವರದಿಗಳು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಹತ್ಯೆಯಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಮೂಲಗಳಿದಂ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 28, 2026, 09:38 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್‌ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ
    • ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿ ಭೀಕರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ
    • ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೇಳೆ ಪ್ರಮುಖ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಹತ್ಯೆ

Trending Photos

ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
camera icon6
Angarak yoga
ಮಂಗಳ-ರಾಹು ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಅಂಗಾರಕ ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಈ 4 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯ ಶುರು
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
camera icon6
Jammu and Kashmir
Ranji Trophy Final: ಫೈನಲ್ ಸೋತರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಭಾರೀ ಬಹುಮಾನ..!
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
camera icon6
Kidney Stone Home remedy
ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆ ಹಾಕಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಂತೆ ಕರಗುತ್ತೆ ಯೂರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್!‌
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
camera icon6
Arshdeep Singh T20 World Cup
T20 World Cup 2026: ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ ದಾಖಲೆ ಮುರಿದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಆರ್ಶ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್..!
ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ತಲೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

Iran Defence Minister : ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಮೂಲಗಳು ಇರಾನ್‌ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್‌ಪೌರ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್‌ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭಾರತೀಯರೇ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.. ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ..! ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇರಾನಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕ್‌ಪೋರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಪಡೆ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡದದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran Israel ConflictIsrael Strikes IranIran Defence Minister Amir Nasirzadeh killedMohammad Pakpour killed

Trending News