ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕ ಭೀಕರ ದಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು ಇರಾನ್‌ ಹಿರಿಯ ತಲೆ..! ಆಘಾತಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗ

Iran Defence Minister : ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಮೂಲಗಳು ಇರಾನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ಅಮೀರ್ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ಮತ್ತು ಕಮಾಂಡರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪಕ್ಪೌರ್ ಇಸ್ರೇಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.. ಆದರೆ, ಈ ಕುರಿತು ಇರಾನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಅಮೆರಿಕ - ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿರು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸ್ಫೋಟಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದವು, ಪರಿಣಾಮ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದುವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾವು ನೋವುಗಳ ವರದಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಅಂದಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ನಾಸಿರ್ಜಾದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಇರಾನಿನ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಉಪ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾಕ್ಪೋರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ (IRGC) ನ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪಡೆ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಈ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮತ್ತು ರಾಯಭಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವಿನಾಕಾರಣ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡದದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.