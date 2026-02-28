"ನೀವು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ.. ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ": ಇಸ್ರೇಲ್‌-ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಇರಾನ್‌ ಖಡಕ್‌ ವಾರ್ನಿಂಗ್!

Iran-Israel Tensions: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಉಗ್ರ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಇರಾನ್ನ 30 ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರ ಟೆಹ್ರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್ಗಳ ಸದ್ದು ಮೊಳಗಿವೆ. ಇರಾನ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್ ಆಯತುಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಕಚೇರಿ, ಮನೆಗಳನ್ನ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಮೇನಿಯನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಖಡಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. ʼನೀವು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ.. ನಾವು ಅದನ್ನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಯುದ್ಧವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆʼ ಎಂದು ಇರಾನ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಲ್ ಅವೀವ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೇಲೆ 30ಕ್ಕೂ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನ ಇರಾನ್ ಹಾರಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ದಾಳಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಪ್ರಮುಖ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಡೆಗಳು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಪಡೆಗಳು ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಮೆರಿಕನ್ನರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಇರಾನ್ ಸೈನ್ಯವು ತಕ್ಷಣವೇ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಅವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಮೆರಿಕನ್ ಸೈನಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜೀವಗಳು ಬಲಿಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಜನರನ್ನ ಅಪಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜನರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಸಲಹೆ..
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಡಿ. ಹೊರಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಪಾಯವಿದೆ. ಬಾಂಬ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ನಾವು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ನೀವು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಇರಾನ್ ನಾಗರಿಕರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಕಿತ್ತೊಗೆಯಬೇಕು. ಇದು ಬಹುಶಃ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಅವಕಾಶ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕವನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದುದನ್ನ ನೀಡುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕವು ನಿಮಗೆ ಅಗಾಧ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ... ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನೆತನ್ಯಾಹು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಳಿತ ಒಡ್ಡಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಶುಕ್ರವಾರ ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಆಡಳಿತ ಒಡ್ಡಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾದದ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನ ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.