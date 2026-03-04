English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ..!

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು,ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 4, 2026, 07:12 PM IST
  • ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಾಗಿದೆ
  • ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ

Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ನಡುವೆಯೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದ ರಷ್ಯಾ..!

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್ ದೇಶವು ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ.ಈಗ ಇರಾನ್ ದೇಶದ ಈ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ.ಆದಾಗ್ಯೂ, ರಷ್ಯಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಂಟರ್‌ಫ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ನೊವಾಕ್ ಬುಧವಾರ ರಷ್ಯಾ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಯುದ್ದದ ನಡುವೆ ಬಫರ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಒದಗಿಸುವ ಈ ಲಸಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತು!

ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆದಾರನಾಗಿ ರಷ್ಯಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನುಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿತು,ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ.ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಆಮದುಗಳು 1 mbd ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ 1.1 mbd ನಿಂದ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು Kpler ದತ್ತಾಂಶಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.ಆದರೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ತಿಂಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ಶೇ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ 1 mbd ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್‌ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನರಿ ಗಾರ್ಡ್ ಕಾರ್ಪ್ಸ್ ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಬಂದಿದೆ.ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಜಗತ್ತಿನ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗ ಸ್ತಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ನೇವಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಕ್ಬರ್ಜಾದೆ "ಇದೀಗ, ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು FRS ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಈಗ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಡಗುಗಳು ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅಥವಾ ದಾರಿತಪ್ಪಿ ಡ್ರೋನ್‌ಗಳಂತಹ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಡಿಗ್ರಿ ಪಾಸಾದವರಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಯೋಗ: ಮಾಸಿಕ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಸಂಬಳ, ಇಂದೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ

ಮಂಗಳವಾರದಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಕಾರಿಡಾರ್ ಮೂಲಕ ಸಾಗಿಸುವ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.ಭಾರತದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಮದುಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 252.7 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗಳು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ,ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳು ಈಗ ಸರಕು ಸಾಗಣೆಯನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾಗಾರರು ಪರ್ಯಾಯ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವಂತಾಗಿದೆ.

