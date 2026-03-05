English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ..!

ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆ..!

cooking oil price hike: ಇರಾನ್‌ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಯುದ್ಧದ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ನಿಂದಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ತಟ್ಟಿದೆ.. ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಗೋಲ್ಡ್‌ , ಡಿಸೇಲ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ಇನ್ನಿತರ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಯಾಗಿದೆ.ಈ ನಡುವೆ  ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆ ತಲೆ ನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.   

Written by - Ramya R Gowda | Last Updated : Mar 5, 2026, 07:58 PM IST
  • ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ದಿಢೀರ್‌ ಏರಿಕೆ
  • ಗೋಲ್ಡ್‌, ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ ತೈಲ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆ

cooking oil price hike: ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಬಿಸಿ ಇದೀಗ ನೇರವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ತಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದೇ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ವಾರ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್‌ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೆ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದಿಢೀರ್ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹4-₹5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್, ಸನ್‌ಪ್ಯೂರ್ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಚೂನ್‌ನಂತಹ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳು ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕ್ ಇದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೃತಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಚಿಕಾಗೋದಲ್ಲಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಎಣ್ಣೆ ಫ್ಯೂಚರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಬುರ್ಸಾ ಮಲೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಮ್ ಆಯಿಲ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಏರಿಕೆಯಾದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಸಗಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಇದು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಯೋಡೀಸೆಲ್‌ಗಾಗಿ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಪಾಮ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಬದಲಾವಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ . ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಮಧ್ಯೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯು ಬಯೋಡೀಸೆಲ್ ಫೀಡ್‌ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಚಿನ್ನ -ಬೆಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ..! ಕೇವಲ 1 ಗ್ರಾಂಗೆ 80,000 ರೂ. ದರ

ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘರ್ಷದ ಪರಿಣಾಮವು ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮನೆಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸದ್ದು ಇಲ್ಲದೆ, ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.ಕಳೆದ ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಖಾದ್ಯ ತೈಲದ ಬೆಲೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹4 ರಿಂದ ₹5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು ಲೀಟರ್‌ಗೆ ಇನ್ನೂ ₹10 ರಿಂದ ₹15 ರಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಖಾದ್ಯ ತೈಲ ಬ್ರಾಂಡ್‌ಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಲೀಟರ್‌ಗೆ ₹4-₹5 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿವೆ; ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ₹15 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗದೇ ಹೋದರೆ, ಮುಂಬರುವ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಎಣ್ಣೆ ಮೇಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10 ರಿಂದ 15 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಗೆ ಯುದ್ಧವೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಸಾಕಷ್ಟು ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದರೂ, ಕೆಲವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯುದ್ಧದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಕೃತಕ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.

ಗೋಲ್ಡ್ ವಿನ್ನರ್ (Gold Winner) ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 161 ರೂ. ಇತ್ತು ಈ ವಾರ 165 ರೂ.ಗೆ ಏರಿಕೆ
ಸನ್ ಫ್ಯೂರ್ (Sunpure)ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 161 ರೂ. ಇತ್ತು, ಈ ವಾರ 165 ರೂ ಆಗಿದೆ
ಫಾರ್ಚೂನ್‌ ಕಳೆದ ವಾರ ಒಂದು ಲೀಟರ್‌ಗೆ 152 ರೂ ಈ ವಾರ 157 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಸರಾಸರಿ 4 ರಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ದರ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿಂದೆ ವರ್ತಕರ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆಗುವಷ್ಟು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಸಂಗ್ರಹ (Stock) ಇದೆ. ದಾಸ್ತಾನು ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ಕೇವಲ ಯುದ್ಧದ ನೆಪ ಹೇಳಿ ವರ್ತಕರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಕಾಸು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಯುದ್ಧ ನೆಪವನ್ನು ಹೇಳಿ ವರ್ತಕರು ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರ ಜೇಬಿಗೆ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇರಾನ್‌ನ ಡ್ರೋನ್‌ vs ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಮಿಸೈಲ್‌ ಯಾರದ್ದು ಮೇಲುಗೈ.. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಏಕಾಏಕಿ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
 

