Iran Israel war : ಈ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆಷ್ಟು ನಷ್ಟ? ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ? 

ಟೆಹರಾನ್: ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಈಗ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳು ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ, ಇದರಿಂದ ರೂಪಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧದ ಭೀತಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಅಮೇರಿಕಾದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ ಈಗ ಇರಾನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಏಳು ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ.ಇನ್ನೊಂದೆಡೆಗೆ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈಗ ಈ ಎರಡು ಜಲ ಸಂಧಿಗಳ ದಿಗ್ಬಂಧನದಿಂದ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಭಾರೀ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ತೈಲ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಓಮನ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಕಿರಿದಾದ ಜಲಮಾರ್ಗವಾಗಿದ್ದು , ಪರ್ಷಿಯನ್ ಕೊಲ್ಲಿಯನ್ನು ಓಮನ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ.
ಸುಮಾರು 161 ಕಿಮೀ ಉದ್ದ ಹಾಗೂ 33 ಕಿಮೀ ಅಗಲವಿರುವ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದುಹೋಗಲಿದೆ, ಜಗತ್ತಿನ ಶೇ 20.5 ರಷ್ಟು ತೈಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಈ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮೂಲಕವೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಶೇ 22 ರಷ್ಟು ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ವ್ಯಾಪಾರವು ಸಹ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.ಅದರಲ್ಲೂ ಸೌಧಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಇರಾನ್, ಯುಎಇ, ಕುವೈತ್ ಮತ್ತು ಇರಾಕ್ ನಂತಹ ದೇಶಗಳು ಬಹುತೇಕ ತೈಲವನ್ನು ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ರಪ್ತು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್ ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚಾರಣೆ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸಿತ್ತು ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ನಷ್ಟ..!
ಈಗ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ತೈಲ ಆಮುದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿರುವ ಭಾರತ ತನ್ನ ಶೇ 88 ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಆಮುದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಶೇ 40-50 ರಷ್ಟು ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದೆ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತದೆ.ಭಾರತದ ಎಲ್ಎನ್ಜಿ ಪೂರೈಕೆಯ 40-60% ಈ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತದೆ. ಕತಾರ್ ಮಾತ್ರ 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಎಲ್ಎನ್ಜಿಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 2 ಬಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ತೈಲವನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತೈಲ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ $1 ಹೆಚ್ಚಳವು ಭಾರತದ ವಾರ್ಷಿಕ ಆಮದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸುಮಾರು $2 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $90 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾದರೆ ಅವು ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $130 ಅನ್ನು ಮೀರಬಹುದು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರೆಂಟ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾರೆಲ್ಗೆ $71 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 12% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆಮದು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಹೌತಿ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿ:
ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ನವೆಂಬರ್ 2023 ರಿಂದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದಾಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗುಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ತೈಲ ಸಾಗಣೆಯ ಶೇ 12 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳ ಶೇ10 ರಷ್ಟು ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕವೇ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಬಾಬ್ ಅಲ್-ಮಂದಾಬ್ ಜಲಸಂಧಿಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಷ್ಟೇ ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕಂಟೇನರ್ ಸಾಗಣೆಯ ಶೇ 25-30% ಸೂಯೆಜ್ ಕಾಲುವೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವವರೆಗೆ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಹೌತಿ ಬಂಡುಕೋರರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಹೌತಿ ದಾಳಿ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಯಾರಿಗೆ ಲಾಭ?
ಇರಾನ್ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದರೆ ಮತ್ತು ಹೌತಿಗಳು ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚು ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ
ಅಮೆರಿಕವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೂ ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ ಮುಚ್ಚಿದರೆ, ತೈಲ ಬೆಲೆಗಳು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಏಷ್ಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾದ ಚೀನಾ, ಭಾರತ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ಅಮೇರಿಕನ್ ತೈಲ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.