ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಶೀತಲ ಸಮರ..!

ತೆಹರಾನ್: ಕಳೆದ ವರ್ಷದಿಂದ ಇರಾನ್-ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿಯಾಗಲು ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ:
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನೆತನ್ಯಾಹು ಟ್ರಂಪ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ದಾಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಪರಮಾಣು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲಿ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಂಬಿವೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಇರಾನ್ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿರುವುದೇಕೆ?
ಎನ್ಬಿಸಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಇರಾನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಕೇವಲ ಇಸ್ರೇಲ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ದೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 3,000 ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೇರಿಕಾ ಹೇಳುವುದೇನು?
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನ ಹೇಳಿದೆ.ಆಪರೇಷನ್ ಮಿಡ್ನೈಟ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಇರಾನ್ನ ಪರಮಾಣು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಮೆರಿಕದ ವಾದವನ್ನು ಸಹಿತ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಮಾಣು ಕಾವಲು ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ವಕ್ತಾರೆ ಅನ್ನಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇರಾನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವಾರಗಳ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದವು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇರಾನ್ನ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಸಹಿತ ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪುನಃ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ದಾಳಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ದಾಳಿ ಮಾಡುವ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.