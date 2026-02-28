English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೂ ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ

Iran–Israel war updates : ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಾರ್‌ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿಯೂ ದಾಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.. ಅಂದಹಾಗೆ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು..? ಗೊತ್ತೆ..?

Written by - Krishna N K | Last Updated : Feb 28, 2026, 03:15 PM IST
    • ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಾರ್‌ ಪ್ರಪಂಚದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
    • ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ.
    • ಇರಾನ್‌ ಮೇಲಿನ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಟ್ಟ ಹೇಸರೇನು..?

ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಸಮರಕ್ಕೆ ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಇಟ್ಟ ಹೆಸರೇನು ಗೊತ್ತೆ..? ದುರ್ಗಾದೇವಿಗೂ ಈ ಹೆಸರಿಗೂ ಇದೆ ಸಂಬಂಧ

Iran Israel war : ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಐಡಿಎಫ್ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆಯದೇ ಆಂತರಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಅವರ ನಿರ್ಧಾರದಂತೆ.. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ "ಸಿಂಹ ಘರ್ಜನೆ" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.. 

ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್‌ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಐಡಿಎಫ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ "ರೈಸಿಂಗ್ ಲಯನ್" ಎಂದು ಹೆಸರಿಡಲಾಯಿತು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರಾನ್ ರಾಜಧಾನಿ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವಿನ ಜಂಟಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಅಲ್-ಜಜೀರಾಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಇಸ್ರೇಲ್-ಅಮೆರಿಕಾ ಜಂಟಿ ದಾಳಿ! ಸುರಕ್ಷಿತ ಅಂತಿದ್ದ ನಗರವೇ ಗಢಗಢ!

ಇಸ್ರೇಲ್‌ ದಾಳಿಯ ನಂತರ, ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತನ್ನ ವಾಯುಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಇಸ್ರೇಲ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಯುದಾಳಿಯ ಸೈರನ್‌ಗಳು ಸಹ ಮೊಳಗುತ್ತಿವೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಾರದಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.. 

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು 'ಜುದಾ ಗುರಾಣಿ' ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು. "ಶೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಜುದಾ" ಎಂಬ ಆಂಗ್ಲ ಪದ ಇದಾಗಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವಾಗಿ "ಗುರಾಣಿ" ಮತ್ತು "ಜುದಾ" ಯಹೂದಿ ಜನರ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹೃದಯಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

