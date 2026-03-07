English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್ ಗೆ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಯಂತೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚೀನಾ..!

ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ

Written by - Manjunath Naragund | Last Updated : Mar 7, 2026, 11:49 AM IST
  • ಚೀನಾ ವಿಶ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ
  • ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ

Iran-Isreal-US War: ಇರಾನ್ ಗೆ 'ಮಹಾಗೋಡೆ'ಯಂತೆ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಚೀನಾ..!

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಭಾರೀ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿವೆ.

ಇದೆ ವೇಳೆ ಈಗ ಇರಾನ್ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಧಾವಿಸಿದೆ.ಯುದ್ಧದ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಹಾಗೂ ಅಮೇರಿಕಾದ ನಡೆಯನ್ನು ಚೀನಾ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ.ಆದರೆ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾದ ಬೆಂಬಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದರ ಬೆಂಬಲದ ಹಿಂದೆ ಚೀನಾದ ಕೆಲವು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ, ಚೀನಾ ವಿಶ್ವ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಚೀನಾ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ, ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸರಕುಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಚೀನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ.ಹಾಗಾಗಿ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಓ ದೇವರೇ ನನಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ಕಾಪಾಡು' ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧದ ವೇಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮೊರೆಹೋದ ಟ್ರಂಪ್ ..!

ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಪರಸ್ಪರ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಚೀನಾ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ, ಇದರಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ನೇರ ಮಿಲಿಟರಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ತಂತ್ರವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ.

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾ-ಇರಾನ್ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧಾರಸ್ತಂಭವೆಂದರೆ ಇಂಧನ. ​​ಇರಾನ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 1.3 ರಿಂದ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ರಪ್ತು ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಚೀನಾದ ಒಟ್ಟು ತೈಲ ಆಮದಿನ ಸರಿಸುಮಾರು  ಶೇ 10 ರಿಂದ 15 ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ಚೀನಾದೇಶವು ಈ ತೈಲವನ್ನು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಿಂತ ಬ್ಯಾರೆಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು $8 ರಿಂದ $10 ಅಗ್ಗವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ವ್ಯಾಪಾರವು ಇರಾನ್‌ಗೆ ಸಹ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ತೈಲ ರಫ್ತಿನ ಸುಮಾರು ಶೇ 90 ರಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವು ಈಗ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಚೀನಾ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವ ವಾಂಗ್ ಯಿ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇಸ್ರೇಲ್-ಇರಾನ್ ಯುದ್ದದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹೈ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಚೀನಾ..! ಅಮೇರಿಕಾಕ್ಕೆ ಚೀನಾ ಭಯಪಡುತ್ತಿರುವುದೇಕೆ?

ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಚೀನಾ ತನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದ HQ-9B ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಸೇರಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಾಳಿಗಳು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದರೂ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕುರಿತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚೀನಾ ಇರಾನ್‌ಗೆ CM-302 ಸೂಪರ್‌ಸಾನಿಕ್ ಹಡಗು ವಿರೋಧಿ ಕ್ರೂಸ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಚೀನೀ S-400 ಅನ್ನು ಸಹ ಪೂರೈಸಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಸ್ಥೆ YLC-8B UHF ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕಣ್ಗಾವಲು ರಾಡಾರ್ ಆಗಿದೆ.

ಈ 3D ರಾಡಾರ್ F-35 ಮತ್ತು B-2 ನಂತಹ ರಹಸ್ಯ ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ದೂರದಿಂದಲೇ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯು ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದರ ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಚೀನಾದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 

