ಯುರೇನಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ: ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು!

IRAN WARNS US: ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಣು ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಸಮೃದ್ಧ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೂ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಮೃದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ಯುರೇನಿಯಂಅನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲು ಇರಾನ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಇರಾನ್ ಸಮ್ಮತಿಸದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಅಮೆರಿಕ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇರಾನ್ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಇರಾನ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯದ ವಕ್ತಾರ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬಘಾಯಿ, “ನಮ್ಮ ಯುರೇನಿಯಂ ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲಿಗೂ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ” ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ.
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?
ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ನ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ “ಈ ವಿಷಯವೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ”ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ “ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗೌರವ” ಮತ್ತು “ಭದ್ರತಾ ವಿಷಯ” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ,
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ!
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯುರೇನಿಯಂ ವಿಚಾರ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಭದ್ರತೆಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ–ಇರಾನ್ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಶಾಂತಿಯುತ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅದನ್ನ ಸಂಶಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೇ ನೋಡುತ್ತಿವೆ. ಇರಾನ್ ನೀಡಿರುವ ಈ ಕಠಿಣ ಸಂದೇಶವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಣು ಮಾತುಕತೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. “ಯುರೇನಿಯಂ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಷ್ಟೇ ಪವಿತ್ರ” ಎಂಬ ಹೇಳಿಕೆಯು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ.