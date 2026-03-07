US Iran Israel Tensions : ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ... ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಸ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಮೋಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ನಡೆ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. ಇರಾನ್ನ ನೌಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐರಿಸ್ ದೇನಾ" ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
Government Sources- "Days before the IRIS Dena incident south of Sri Lanka, India was approached by Iran to take in the Iranian Ship IRIS Lavan, which was also in the region for the International Fleet Review. This request was received on 28 February 2026, indicating that a… pic.twitter.com/ZHVfKXRDJv
— ANI (@ANI) March 6, 2026
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಇರಾನ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐರಿಸ್ ಲವನ್" ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತಲುಪಿದೆ... ಇದು ಭಾರತದ ನೀತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಡೆಯಿತು... ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಐಎಫ್ಆರ್ 2026 (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'ಐರಿಸ್ ದೇನಾ' ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು... ಕೆಲವರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಿತು.
ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತಿಥಿ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಲವನ್" ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಆರ್ಐಎಸ್ ಲವನ್ ಈ ತಿಂಗಳ 4 ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು... ಭದ್ರತಾ ಕುರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನ 183 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇರಾನ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.