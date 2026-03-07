English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • World
  • ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಾರ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಪರೋಕ್ಷ ಎಂಟ್ರಿ..! ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಅಚ್ಚರಿ ನಡೆ

ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಾರ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಪರೋಕ್ಷ ಎಂಟ್ರಿ..! ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಅಚ್ಚರಿ ನಡೆ

Iran IRIS Lavan in India : ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ.. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯುಸ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಿದೆ.. ಅಸಲಿಗೆ ಆಗಿದ್ದೇನು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Mar 7, 2026, 04:03 PM IST
    • ಅಮೆರಿಕ ಇರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಸತತ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ.
    • ಭಾರತವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚಿನ ನಿರ್ಧಾರ ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ..
    • ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಯುಸ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತಿದೆ..

Trending Photos

GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon5
Railway Ticket Clerk
GK: ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಕ್ಲರ್ಕ್‌ಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಬಳ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೇ?
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
camera icon8
Investment Tips For Women
ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಟಾಪ್ 7 ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳು: ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಭ
IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
camera icon5
Ind vs Eng
IND vs ENG: ಟೀ ಇಂಡಿಯಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಈ ಐವರೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸೋತಿದ್ದು ಇವರಿಂದಲೇ!!
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
camera icon7
Big Drop in Gold Prices
ಯುಗಾದಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಜಾಕ್‌ಪಾಟ್: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಇಳಿಕೆ!
ಇರಾನ್‌-ಇಸ್ರೇಲ್‌ ವಾರ್‌ಗೆ ಭಾರತ ಪರೋಕ್ಷ ಎಂಟ್ರಿ..! ಟ್ರಂಪ್‌ಗೆ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನದ ಅಚ್ಚರಿ ನಡೆ

US Iran Israel Tensions : ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ನಡುವೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣವಿದೆ... ಇದು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವೇಶದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಯುಸ್‌ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲಿ ಪಡೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇರಾನ್‌ನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನಾಯಕ ಅಯತೊಲ್ಲಾ ಅಲಿ ಖಮೇನಿ ಅವರನ್ನು ಸಹ ಕೊಂದಿವೆ. ಇದರಿಂದ ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಮೋಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.. ಇದರ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ನಡೆ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್‌ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ, ಆ ದೇಶದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ.. ಇರಾನ್‌ನ ನೌಕೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ಭಾರತ-ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐರಿಸ್ ದೇನಾ" ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಇರಾನ್ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಗೆ ಬೆಚ್ಚಿದ ಅಮೇರಿಕಾ.! ಡ್ರೋನ್ ಗಾಗಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಗೆ ಅಂಗಲಾಚಿದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣ..!

ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಇರಾನ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಭಾರತ ಮತ್ತೊಂದು ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ. ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐರಿಸ್ ಲವನ್" ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಇರಾನ್ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಳಿಯಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅನುಮತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ತಲುಪಿದೆ... ಇದು ಭಾರತದ ನೀತಿ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತಿಥಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ, ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೌಕಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ನಡೆಯಿತು... ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆಗೆ, ಇರಾನ್ ಕೂಡ ಈ ಐಎಫ್‌ಆರ್ 2026 (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫ್ಲೀಟ್ ರಿವ್ಯೂ) ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿತು. ಆದರೆ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ 'ಐರಿಸ್ ದೇನಾ' ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಮೆರಿಕದ ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ನೌಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನಿನ ನೌಕಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡರು... ಕೆಲವರನ್ನು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸೇನೆ ರಕ್ಷಿಸಿತು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: nd vs Nz; T20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್‌ ಗೆಲ್ಲುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಲಿದೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಹಣ.. ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮ್‌ಗೂ ದುಡ್ಡೋ ದುಡ್ಡು!

ಈ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಅತಿಥಿ ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಮತ್ತೊಂದು ಇರಾನಿನ ಯುದ್ಧನೌಕೆ "ಐಆರ್‌ಐಎಸ್ ಲವನ್" ಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಐಆರ್‌ಐಎಸ್ ಲವನ್ ಈ ತಿಂಗಳ 4 ರಂದು ಕೊಚ್ಚಿ ಬಂದರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು... ಭದ್ರತಾ ಕುರಿತ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿಯ ಅನುಮೋದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನ 183 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೊಚ್ಚಿ ನೌಕಾ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಡಗಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇರಾನ್‌ಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಡಗು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. 

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Iran Israel WarIsrael Iran WarIsrael Iran WarKhamenei deathIran warship in Kochi

Trending News